Ερντογάν: Νέες απειλές για την Κύπρο – «Δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο στην Ανατολική Μεσόγειο»

Σε πλήρη χαρτογράφηση της στρατηγικής της σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα της περιφερειακής και διεθνούς σκηνής προχώρησε η Άγκυρα, κατά την τρίτη προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας για το τρέχον έτος.

Υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Συμβούλιο συνεδρίασε για δύο ώρες στο Προεδρικό Συγκρότημα, εκπέμποντας μηνύματα ισχύος προς πάσα κατεύθυνση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτυπώνει τις προτεραιότητες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, θέτοντας στο μικροσκόπιο από το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Αφρική.

Σκληρή γραμμή για Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτιμάται η σαφής αναφορά στο Κυπριακό.

Το Συμβούλιο διαμήνυσε ότι η Τουρκία, υπό την ιδιότητα της εγγυήτριας δύναμης, διαθέτει τόσο τη βούληση όσο και τα μέσα για να προασπίσει τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου.

Η Άγκυρα υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί κανένα τετελεσμένο γεγονός που θα μπορούσε να υπονομεύσει τα δικαιώματα του ψευδοκράτους ή να ανατρέψει το παρόν καθεστώς ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται για μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς τη Λευκωσία, την Αθήνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών ισορροπιών.

«Ικανοποίηση» για ΗΠΑ-Ιράν και στήριξη στη Συρία

Στον αντίποδα, η Άγκυρα έσπευσε να ενδυθεί τον μανδύα του περιφερειακού διαμεσολαβητή, χαιρετίζοντας τη συμφωνία κατανόησης ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη να διαφυλαχθεί η διαδικασία από εξωτερικές παρεμβάσεις, δηλώνοντας έτοιμο να συμβάλει στη σταθερότητα.

Όσον αφορά το συριακό μέτωπο, εκφράστηκε ικανοποίηση για τα βήματα προς την εμπέδωση της ειρήνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τουρκία επανέλαβε τη δέσμευσή της για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, εστιάζοντας παράλληλα στην ανοικοδόμηση της χώρας – μια παράμετρος που συνδέεται άμεσα με το προσφυγικό και τον έλεγχο των κουρδικών πληθυσμών στα βόρεια σύνορά της.

Μέτωπο κατά της τρομοκρατίας, του εγκλήματος και του Ισραήλ

Στο εσωτερικό κομμάτι της ατζέντας, η ασφάλεια παρέμεινε στην κορυφή. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων εντός και εκτός συνόρων κατά των οργανώσεων PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και ISIS, επαναλαμβάνοντας τον στόχο για μια «περιοχή ελεύθερη από τρομοκρατία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και των εγκληματικών δικτύων, με γνώμονα την κοινωνική ειρήνη και την προστασία της νεολαίας.

Από το Ιράκ έως τη Μαύρη Θάλασσα

Η γεωπολιτική βεντάλια της συνεδρίασης έκλεισε με τρεις ακόμη άξονες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιράκ: Επιβεβαιώθηκε η στρατηγική σύμπλευση με τη νέα κυβέρνηση της Βαγδάτης, με φόντο την ασφάλεια και τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις.

Ουκρανία: Απηύθυνε έκκληση για άμεση έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο επέκτασης της σύρραξης στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.

Αφρική & Καύκασος: Υπογραμμίστηκε η συνέχιση της τουρκικής επιρροής και στήριξης προς τις συμμαχικές αφρικανικές χώρες, καθώς και η προσπάθεια σταθεροποίησης στον Νότιο Καύκασο.

Η τρίτη συνεδρίαση του οργάνου για φέτος επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία επιχειρεί να εδραιωθεί ως ένας απαραίτητος, πολυδιάστατος και παρεμβατικός παίκτης, ο οποίος διεκδικεί λόγο και ρόλο σε κάθε κρίση που εξελίσσεται στην ευρύτερη γεωγραφική του περιφέρεια.