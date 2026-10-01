Θεοδωρικάκος: Στήριξη της κοινωνίας και παραγωγικές επενδύσεις με καθαρούς κανόνες

Τη δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία εντός των αντοχών της οικονομίας υπογράμμισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στη Βουλή, παρουσιάζοντας παράλληλα τις παρεμβάσεις για τις παραγωγικές επενδύσεις και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Ανάπτυξης χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία «μεγάλη λαϊκή παράταξη», η οποία εκπροσωπεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

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Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στην υγιή επιχειρηματικότητα και στους πολίτες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση και δοκιμάζονται περισσότερο σε περιόδους κρίσεων.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να μη μείνει κανένας πίσω»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος συνέδεσε τη στήριξη των πολιτών με τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της αξιοπιστίας της χώρας, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο όσα έχουν επιτευχθεί.

«Θα κάνουμε τα πάντα τις επόμενες δύσκολες εβδομάδες για να στηρίξουμε το σύνολο της κοινωνίας, στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας, για να μην μείνει κανένας πίσω», ανέφερε.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται και οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη για την επιδότηση του diesel και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Νέο πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ο υπουργός εξήγησε ότι στόχος είναι τα κεφάλαια που εισέρχονται στη χώρα να κατευθύνονται σε δραστηριότητες που ενισχύουν τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Μεταξύ των τομέων προτεραιότητας ανέφερε τη μεταποίηση, τη βιομηχανική παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, την αεροναυπηγική, την αμυντική βιομηχανία, τη βιομηχανοποιημένη πρωτογενή παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα.

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Όπως διευκρίνισε, το νομοσχέδιο δεν προβλέπει επιχορηγήσεις. Η ενίσχυση βασίζεται κυρίως σε διευκολύνσεις αδειοδότησης και φορολογικές απαλλαγές, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα παροχής δανείων.

Εγκρίσεις και άδειες εντός δύο μηνών

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει:

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Έκδοση εγκρίσεων και αδειών εντός δύο μηνών , από την υποβολή πλήρους επενδυτικού φακέλου.

, από την υποβολή πλήρους επενδυτικού φακέλου. Φορολογικές απαλλαγές και δυνατότητα παροχής δανείων.

Διευκολύνσεις για άδειες διαμονής επενδυτών και εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες.

Πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, με στόχο τη διαφάνεια.

«Διευκολύνουμε την εισροή ξένων κεφαλαίων, όταν αυτά κατευθύνονται σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, με ταχύτητα, με διαφάνεια, με συγκεκριμένα κριτήρια, με καθαρούς κανόνες», σημείωσε.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος απέρριψε την κριτική ότι η κυβερνητική πολιτική λειτουργεί εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας τις διαθέσιμες και τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις.

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Όπως ανέφερε, στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπάρχουν 1,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότησή τους. Με τη συμμετοχή των τραπεζών, εκτιμάται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν συνολικά 5 δισ. ευρώ, τα οποία θα απευθύνονται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το υπουργείο προχωρά σε τρία νέα ειδικά καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ το καθένα, για:

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Την εξωστρέφεια.

Την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον υπουργό, αναλαμβάνει τη διαχείριση 681 εκατ. ευρώ έως το 2032, επίσης αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Έρχεται πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις

Ο υπουργός συνέδεσε τις παρεμβάσεις με την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και, τελικά, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων.

Υποστήριξε ότι η βιομηχανία, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας.

Κλείνοντας, ενημέρωσε τη Βουλή ότι το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα καταθέσει και νέο πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις.