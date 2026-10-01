Γρηγόρης Δημητριάδης: «Όταν ανεβαίνουν τα άκρα, κάτι δεν έχει κάνει καλά το κέντρο»

«Όταν ανεβαίνουν τα άκρα, κάτι δεν έχει κάνει καλά το κέντρο», υπογράμμισε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Olympia Forum, συνδέοντας την ενίσχυση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη με την αδυναμία του πολιτικού συστήματος να ανταποκριθεί στα προβλήματα των πολιτών.

Σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Σοφία Τουντούρη, ο πρώην διευθυντής του Γραφείου του πρωθυπουργού έθεσε στο επίκεντρο τη γραφειοκρατία, την οικονομική ανασφάλεια και την έλλειψη προοπτικής για τις νεότερες γενιές.

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Όπως υποστήριξε, η απάντηση στην άνοδο των άκρων πρέπει να προκύπτει από συγκεκριμένα αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Δεν θα φτιάξει ούτε με ευχολόγια»

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης περιέγραψε την ενίσχυση των πολιτικών άκρων ως πολυπαραγοντικό φαινόμενο, αναφερόμενος στην αίσθηση των πολιτών ότι το πολιτικό σύστημα δεν τους ακούει και δεν δίνει αποτελεσματικές λύσεις.

Τόνισε ότι η καταδίκη των ψηφοφόρων δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες της απογοήτευσής τους.

«Δεν θα φτιάξει ούτε με ευχολόγια ούτε με το να καταδικάζουμε. Θα φτιάξει με το να δίνουμε λύσεις ως πολιτικό σύστημα», σημείωσε.

«Η Ευρώπη είναι αιχμάλωτη της γραφειοκρατίας της»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη γραφειοκρατία, την οποία χαρακτήρισε βασικό εμπόδιο στην αποτελεσματική διακυβέρνηση στην Ευρώπη.

Επικαλέστηκε ως παράδειγμα τις διαδικασίες προμηθειών, υποστηρίζοντας ότι, όταν απαιτούνται ακόμη και πέντε χρόνια για την παραγγελία αρβυλών από τον στρατό, δυσκολεύεται η παραγωγή αποτελεσμάτων μέσα σε έναν τετραετή εκλογικό κύκλο.

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Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ της απλοποίησης των διαδικασιών και της ταχύτερης λήψης αποφάσεων, μέσα από πολλές μικρές παρεμβάσεις και συνολική μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων.

Αναφερόμενος στη Γερμανία επί Άνγκελα Μέρκελ, υποστήριξε ότι, παρά την αποτελεσματική διαχείριση επιμέρους ζητημάτων, δεν υπήρξε επαρκής προετοιμασία για την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, την εξάρτηση των εξαγωγών από την Κίνα και τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό. Κατά την εκτίμησή του, έλειψε επίσης ένα πειστικό αφήγημα για το μέλλον.

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Η στέγη και η οικονομική ανασφάλεια των νέων

Σημαντικό μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στις δυσκολίες των νέων να σχεδιάσουν τη ζωή τους.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε στην περίπτωση ενός νέου εργαζομένου με αποδοχές λίγο πάνω από τον κατώτατο μισθό, ο οποίος δυσκολεύεται να αποκτήσει πρόσβαση στη στέγη και στη χρηματοδότηση.

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«Σήμερα δεν μπορεί ο νέος να ελπίζει. Με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε», είπε, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται πολιτικές που θα δημιουργούν πραγματική προοπτική.

Η οικονομική πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκεται και στο επίκεντρο των παρεμβάσεων για τις ρυθμίσεις οφειλών και τους κανόνες λειτουργίας των servicers.

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«Δεν είναι χαζοί οι 25άρηδες»

Αναφερόμενος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε ότι οι αλγόριθμοι πλατφορμών όπως το TikTok και το Instagram ενισχύουν συχνά τις ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις των χρηστών.

Ωστόσο, τόνισε ότι η πολιτική απάντηση δεν μπορεί να εξαντλείται στην επικοινωνία ή σε συμβουλές προς τους νέους για το πώς πρέπει να ψηφίζουν.

«Δεν είναι χαζοί οι 25άρηδες. Ζούνε εδώ, δουλεύουν, παλεύουν, σπουδάζουν, παράγουν. Πρέπει να τους λύσεις τα προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Νέα Δημοκρατία και οι κυβερνήσεις συνεργασίας

Ο πρώην διευθυντής του Γραφείου του πρωθυπουργού περιέγραψε τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα που μπορεί να απευθύνεται σε πολίτες από την κεντροαριστερά έως την ευρύτερη δεξιά, με διαφορετικές τάσεις να συνυπάρχουν στο εσωτερικό του.

Για τις κυβερνήσεις συνεργασίας εξέφρασε επιφυλάξεις, εκτιμώντας ότι μπορούν να οδηγήσουν σε συμβιβασμούς και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ακροδεξιά, «με την έννοια του AfD ή του ναζισμού», δεν μπορεί να αποτελεί εταίρο διακυβέρνησης.

Οι τέσσερις ανησυχίες για τα επόμενα χρόνια

Ερωτηθείς για όσα τον ανησυχούν περισσότερο, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανέδειξε τέσσερα ζητήματα: την τεχνητή νοημοσύνη, τις πολεμικές συρράξεις, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και το μέλλον της νέας γενιάς.

Για την τεχνητή νοημοσύνη αναγνώρισε τις μεγάλες δυνατότητές της, μεταξύ άλλων στην Ιατρική, εκφράζοντας ταυτόχρονα προβληματισμό για τους κινδύνους που τη συνοδεύουν.

Στάθηκε επίσης στην ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στις πολεμικές συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται πυρηνικές υπερδυνάμεις.

Ωστόσο, ως σημαντικότερη ανησυχία ανέδειξε την προοπτική των νέων: «Εάν η νέα γενιά δεν ελπίζει, αυτό είναι συνταγή καταστροφής», τόνισε.