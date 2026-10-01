Μηταράκης κατά Ανδρουλάκη: «Ήρθε αδιάβαστος στη Βουλή» – Απάντηση για καύσιμα και Golden Visa

Αιχμηρή απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα καύσιμα και την Golden Visa έδωσε ο Νότης Μηταράκης, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης «αδιάβαστο» κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι οι τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις παρεμβάσεις που ήδη εφαρμόζει η κυβέρνηση.

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«Οι τροπολογίες σας δείχνουν ότι δεν έχετε διαβάσει καλά το τι συμβαίνει», ανέφερε, απευθυνόμενος στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ.

Καύσιμα: Η σύγκριση των 180 και 216 εκατ. ευρώ

Ο Νότης Μηταράκης αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη φορολογία των καυσίμων, επικαλούμενος ποσό 180 εκατ. ευρώ για το οκτάμηνο του 2026.

Αντιπαρέβαλε το ποσό αυτό με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι για το αντίστοιχο μέτρο μείωσης των φορολογικών βαρών στην ενέργεια έχουν δαπανηθεί 216 εκατ. ευρώ.

Κατά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, η σύγκριση δείχνει ότι η πρόταση της αντιπολίτευσης υπολείπεται όσων ήδη υλοποιούνται.

«Και η κυβέρνηση θα συνεχίσει, όσο υπάρχει αυτή η κρίση, να παίρνει μέτρα προς όφελος των καταναλωτών», τόνισε.

Η παρέμβαση εντάσσεται στην αντιπαράθεση για το κόστος των καυσίμων, μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την επιδότηση του diesel και το πετρέλαιο θέρμανσης.

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Golden Visa: «Η κυβέρνηση έχει πάρει ουσιαστικά μέτρα»

Ο Νότης Μηταράκης απάντησε επίσης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων.

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε την επιτυχία του προγράμματος κατά τη θέσπισή του το 2013, αλλά δεν αναγνωρίζει τις αλλαγές που έχει προχωρήσει η κυβέρνηση.

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Υποστήριξε ότι έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα ώστε το πρόγραμμα να μην ανταγωνίζεται την εγχώρια αγορά στις κατοικίες που αναζητά η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών.

Η αντιπαράθεση με τον Ανδρουλάκη

Η τοποθέτηση Μηταράκη ακολούθησε τις επικρίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την υιοθέτηση μηχανισμού επιστροφής των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ στα καύσιμα μέσω αντίστοιχης μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Παράλληλα, είχε προτείνει την κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων και τη στροφή σε κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις.

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Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αμφισβήτησε την επεξεργασία αυτών των προτάσεων, επιμένοντας ότι η αξιολόγησή τους πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή.