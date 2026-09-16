Μητσοτάκης κατά Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Εθνικά επικίνδυνο να μπλέκετε τα ελληνοτουρκικά στην εσωτερική αντιπαράθεση»

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία επί της πρότασης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι εμποδίζει σημαντικές θεσμικές αλλαγές, ακόμη και σε ζητήματα για τα οποία έχει δηλώσει ότι συμφωνεί, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή Βουλή καλείται να λάβει αποφάσεις που θα καθορίσουν το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

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«Όποιος σε λίγο ψηφίσει “όχι” ή “παρών”, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Παντελώς αδιέξοδη η τακτική της αντιπολίτευσης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «παντελώς αδιέξοδη» τη στάση που κράτησε η αντιπολίτευση κατά την πρώτη ψηφοφορία, όταν καμία από τις κυβερνητικές προτάσεις δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους.

Όπως υποστήριξε, οι προτάσεις δεν αξιολογούνται βάσει του περιεχομένου τους, αλλά απορρίπτονται μόνο και μόνο επειδή κατατίθενται από την κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός έστρεψε τα πυρά του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μια λογική του «όχι σε όλα», η οποία, όπως είπε, κινείται αντίθετα με το πνεύμα της αναθεωρητικής διαδικασίας.

Απέρριψε, παράλληλα, το επιχείρημα περί παροχής «λευκής επιταγής» στην επόμενη Βουλή, διευκρινίζοντας ότι η σημερινή κοινοβουλευτική σύνθεση αποφασίζει ποια άρθρα θα τεθούν προς αναθεώρηση, ενώ η επόμενη θα καθορίσει το τελικό περιεχόμενο των αλλαγών.

Η αναφορά στη Συνταγματική Αναθεώρηση του 1999

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης του 1999-2001 και στη στάση που είχε κρατήσει τότε η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΝΔ είχε υπερψηφίσει 83 από τα 86 άρθρα που είχαν προταθεί προς αναθεώρηση, επιλέγοντας τη θεσμική συναίνεση παρά τη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Με αυτή την αναφορά θέλησε να αντιπαραβάλει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας εκείνης της περιόδου με τη σημερινή θέση του ΠΑΣΟΚ.

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Άρθρο 86, μη κρατικά πανεπιστήμια και επιστολική ψήφος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε σε μια σειρά από αλλαγές για τις οποίες, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Μεταξύ αυτών περιέλαβε:

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Την αναθεώρηση του άρθρου 86.

Τη συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων.

Την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου.

Την αξιολόγηση στο Δημόσιο.

Την ενίσχυση της συμμετοχής των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Τη συνταγματική μέριμνα για την προσιτή στέγη.

Την προστασία των πολιτών από ετεροχρονισμένους φόρους.

Τη θέσπιση δημοσιονομικών δικλίδων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 86, υποστηρίζοντας ότι τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή.

Όπως ανέφερε, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και να περιορίσει την αίσθηση ότι οι πολιτικοί αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς κανόνες από τους υπόλοιπους πολίτες.

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Παράλληλα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι, ενώ αναγνωρίζει την ανάγκη αλλαγής του άρθρου 86, αρνείται να υπερψηφίσει την κυβερνητική πρόταση.

Η αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του είχε η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον πρωθυπουργό να εκφράζει τη λύπη του επειδή δεν φαίνεται να διαμορφώνεται η αναγκαία πλειοψηφία για τη συνταγματική κατοχύρωση της αρχής ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα φέρνει νέες προκλήσεις για την εργασία, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια των δεδομένων, την ενημέρωση και τη λειτουργία της δημοκρατίας.

Η σύγκρουση για την οικονομία

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός μετέφερε την αντιπαράθεση στο πεδίο της οικονομίας, ασκώντας κριτική στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη, το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση του ΦΠΑ και τις παρεμβάσεις στα κόκκινα δάνεια.

Κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι κινείται στη λογική του «πάρε κόσμε», υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες της αντιπολίτευσης δεν συνοδεύονται από επαρκή στοιχεία για το κόστος και την πηγή χρηματοδότησής τους.

«Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι σήμερα αυτός που τους τάζει αφειδώς μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών, ουσιαστικά οδηγεί τη χώρα στη σίγουρη συνταγή της χρεοκοπίας», είπε.

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αυτό που στο παρελθόν χαρακτηριζόταν «αυταπάτη», σήμερα επιστρέφει ως «απάτη».

Οι κυβερνητικοί στόχοι έως το 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων:

Στον στόχο για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων.

Στις φοροελαφρύνσεις για τρίτεκνους και αγρότες.

Στις αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Για το 2030 έθεσε ως στόχους την ανάπτυξη με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων ύψους 20 δισ. ευρώ, τη μείωση της ανεργίας κάτω από το 6%, την αύξηση του μέσου μισθού πάνω από τα 1.800 ευρώ και τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30%.

«Ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, κάνοντας λόγο για πιέσεις που προκαλούνται από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, τους πολέμους, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αναταραχή στις αγορές ομολόγων.

Προειδοποίησε ότι «ο φετινός χειμώνας θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας», καθώς οι διεθνείς εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν το ενεργειακό κόστος, τις τιμές και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Δεν θα βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας», δήλωσε, συνδέοντας την ολοκλήρωση της τετραετίας με την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας.

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση»

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο κατά τη δευτερολογία του πρωθυπουργού, όταν απάντησε στην αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη περί «Μητσοτάκης ή Ερντογάν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «εθνικά επικίνδυνη» τη σύνδεση της πολιτικής της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία με εκλογικές σκοπιμότητες και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ανακαλέσει.

«Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το πραγματικό δίλημμα των επόμενων εκλογών αφορά αποκλειστικά τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας.

«Το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος», ανέφερε.

Οι αναφορές σε Belharra, F-16 και Έβρο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε το μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, αναφέροντας τις φρεγάτες Belharra, την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και την αναβάθμιση των F-16.

Απέρριψε κατηγορηματικά την άποψη ότι επιλογές με πολυετή σχεδιασμό θα μπορούσαν να συνδέονται με πρόσκαιρες εκλογικές επιδιώξεις.

«Πιστεύετε πραγματικά ότι μία υπεύθυνη κυβέρνηση θα μπορούσε ποτέ να ασκεί μία μακροπρόθεσμη εξωτερική πολιτική και να θέσει σε κίνδυνο, ενδεχομένως, τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, μόνο και μόνο επειδή σε κάποιους μήνες από τώρα θα έχουμε εκλογές;», διερωτήθηκε.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της τετραετίας να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, να προστατεύει τα σύνορα και να ενισχύει τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναφέρθηκε, τέλος, στα γεγονότα του Έβρου το 2020, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική ακολουθείται από την πρώτη ημέρα της κυβερνητικής θητείας.

Η αιχμή για τον Γιώργο Φλωρίδη

Κλείνοντας τη δευτερολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στον Γιώργο Φλωρίδη, λέγοντας με ειρωνική διάθεση:

«Μια ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τζάμπα διαφήμιση».