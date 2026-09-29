Πολάκης στη Βουλή για τη 14η άρση ασυλίας του: «Δεν προσκυνάω, όσες μηνύσεις και να κάνετε»

Την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη ενέκρινε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου η Ολομέλεια της Βουλής, έπειτα από αίτημα που συνδέεται με μήνυση του Σταμάτη Πουλή σε βάρος του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπέρ ψήφισαν 159 βουλευτές, κατά 72, ενώ τρεις δήλωσαν «παρών».

Κατά τη συζήτηση της, όπως τη χαρακτήρισε, 14ης αίτησης άρσης ασυλίας του, ο κ. Πολάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση στον κ. Πουλή και επέμεινε στις καταγγελίες του για την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ. «Δεν προσκυνάω, όσες μηνύσεις και να κάνετε», ήταν το μήνυμα της παρέμβασής του.

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Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας είχε προηγουμένως εισηγηθεί την άρση της ασυλίας του. Διαβάστε στο DEBATER τι είχε αποφασίσει η Επιτροπή για τις υποθέσεις Πολάκη, Πλεύρη και Θεοδωρικάκου.

Οι αναφορές Πολάκη στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ο βουλευτής υποστήριξε ότι πρόκειται για την τέταρτη αίτηση άρσης ασυλίας του που φτάνει στην Ολομέλεια έπειτα από μήνυση του Σταμάτη Πουλή. Συνέδεσε τη μεταξύ τους αντιδικία με όσα έχει καταγγείλει κατά καιρούς για το ΚΕΕΛΠΝΟ, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην υπόθεση των 23 προσλήψεων.

Επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς του για μεταφορές χρημάτων από το ΚΕΕΛΠΝΟ σε λογαριασμούς του κ. Πουλή. Οι αναφορές αυτές αποτελούν καταγγελίες του Παύλου Πολάκη και δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής του προσώπου που κατονομάζει.

Οι αιχμές για το Ταμείο Ανάκαμψης

Στην ίδια ομιλία, ο κ. Πολάκης έθεσε ζήτημα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων σχετικά με τον ρόλο που, όπως είπε, έχει ο Σταμάτης Πουλής στην παρακολούθηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης στο υπουργείο Υγείας.

Ο βουλευτής συνέδεσε τον ισχυρισμό του με πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του κ. Πουλή και τη συμμετοχή τους σε κατασκευαστική εταιρεία, επικαλούμενος τη θέση συγγενικού προσώπου στην Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Πρόκειται για στοιχεία και συμπεράσματα που παρουσίασε ο ίδιος από το βήμα της Βουλής.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας του Παύλου Πολάκη