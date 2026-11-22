Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού για την πορεία της οικονομίας, τον προϋπολογισμό και τα μέτρα στήριξης των πολιτών.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι εμφανίζει ως επιτυχία τα υπερπλεονάσματα, τα οποία, όπως υποστήριξε, προέρχονται από την υπερφορολόγηση, τους έμμεσους φόρους και την ακρίβεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πρωθυπουργός σήμερα με περίσσιο θράσος πανηγυρίζει για την υπερφορολόγηση και τη λεηλασία του εισοδήματος της ελληνικής κοινωνίας. Περιφέρει τα υπερπλεονάσματα που έφερε η πολιτική του, όχι από την ανάπτυξη, αλλά από τον συνδυασμό της κρατικής κερδοσκοπίας των έμμεσων φόρων και της εκτίναξης των τιμών», δήλωσε.

«Χάρτινο success story»

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προβάλλει ένα «χάρτινο success story», αποφεύγοντας να αναφερθεί στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

«Προπαγανδίζει το “χάρτινο” success story, αλλά δεν σχολιάζει τις δυσοίωνες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκονται σε πλήρη διάσταση με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς. Προφανώς, γιατί η αλήθεια δεν τον βολεύει. Και όταν η αλήθεια γκρεμίζει το ψευδοαφήγημά του, για τον κ. Μητσοτάκη φταίει η αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση του κ. Τσουκαλά έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάθεση στη Βουλή του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, στον οποίο η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 2,3%.

Οι προβλέψεις της Κομισιόν

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8% το 2026, 1,5% το 2027 και ακόμη χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2028.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως η πρόσφατη αύξηση του ΑΕΠ ήταν προσωρινή και τροφοδοτήθηκε σε σημαντικό βαθμό από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επενδύσεις δεν έχει καμία σχέση με αυτά που η κυβέρνηση προβλέπει. Με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την κυβέρνηση για δημιουργική λογιστική για προεκλογικούς λόγους», σημείωσε.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε επίσης στη δημογραφική προοπτική της χώρας, στη διεύρυνση της απόστασης από την Ευρώπη ως προς την παραγωγικότητα και στο έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο λογαριασμός βγαίνει μόνο για τους κολλητούς, ενώ η κοινωνία ασφυκτιά», ανέφερε.

Η αιχμή για το επίδομα των 400 ευρώ

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε εκ νέου από τον πρωθυπουργό να απαντήσει γιατί δεν καταργείται πλήρως το ηλικιακό όριο για την καταβολή της ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη ενίσχυση βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά και το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για το επίδομα των 400 ευρώ.

«Η Ελλάδα χρειάζεται άλλη πολιτική, όχι μία από τα ίδια. Δεν θα δώσουν τη λύση αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα, αυτοί που υπονόμευσαν το μέλλον της νέας γενιάς», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μην περιμένετε συγχωροχάρτι»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε συνολικά στην κυβερνητική στρατηγική, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για διχασμό και πολιτική ταύτιση με την Ακροδεξιά.

«Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε καλά πως οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν θέλουν να συνεχιστεί η ίδια πορεία. Μην περιμένετε συγχωροχάρτι. Δεν θα διασωθεί η Νέα Δημοκρατία ούτε με ταύτιση με την Ακροδεξιά που στρατηγικά επιλέγει, ούτε με τον διχασμό, ούτε επιλέγοντας αντίπαλο», ανέφερε.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι «η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ θα βάλει τέλος στη διαφθορά και θα ανατάξει το κοινωνικό κράτος» και «θα δώσει την ανάσα που έχει ανάγκη η κοινωνία για ένα καλύτερο μέλλον».