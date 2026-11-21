Με μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές σάτιρες του ελληνικού κινηματογράφου επέλεξε να σχολιάσει την επικαιρότητα ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πρότεινε ως «ταινία της εβδομάδας» το «Υπάρχει και φιλότιμο» του Αλέκου Σακελλάριου, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στον θρυλικό ρόλο του υπουργού Ανδρέα Μαυρογιαλούρου.

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«Και πάλι σκάνδαλα είχε η επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα», ανέφερε στην αρχή του βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δύο ακόμη ιερείς κάτω από τον αρχιερέα»

Συνεχίζοντας την επίθεσή του στην κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε ξανά τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δύο ακόμα ιερείς κάτω από τον αρχιερέα. Στο τέλος θα χάσουμε το μέτρημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια παρουσίασε την κινηματογραφική του επιλογή:

«Σήμερα θα σας προτείνω την ταινία “Υπάρχει και φιλότιμο” του Αλέκου Σακελλάριου, με πρωταγωνιστή τον ανεπανάληπτο Λάμπρο Κωνσταντάρα».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με την αιχμηρή φράση:

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«Αυτοί φάγανε. Εσείς να δούμε τι θα τους κάνετε».

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε χρησιμοποιήσει και στο πρόσφατο παρελθόν τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» για τον πρωθυπουργό, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει «με ονόματα και διευθύνσεις».

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Γιατί επέλεξε το «Υπάρχει και φιλότιμο»

Η ταινία του Αλέκου Σακελλάριου, που κυκλοφόρησε το 1965, αφηγείται την ιστορία του υπουργού Ανδρέα Μαυρογιαλούρου.

Ο υπουργός επισκέπτεται την εκλογική του περιφέρεια για τα εγκαίνια ενός μαιευτηρίου και ανακαλύπτει σταδιακά ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω του εξαπατούν τους πολίτες, καταχρώνται δημόσιο χρήμα και του παρουσιάζουν μια πλασματική εικόνα της πραγματικότητας.

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Ο Μαυρογιαλούρος έρχεται αντιμέτωπος με τη μικροπολιτική, το ρουσφέτι, τη διαφθορά και τις κομματικές εξυπηρετήσεις των συνεργατών του, με τη συγκεκριμένη κινηματογραφική φιγούρα να έχει παραμείνει μέχρι σήμερα συνώνυμη του παλαιοκομματισμού.

Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα είναι επομένως ξεκάθαρα συμβολική, καθώς επιχειρεί να παραλληλίσει τους διεφθαρμένους κομματάρχες της ταινίας με όσα καταλογίζει στη σημερινή κυβέρνηση.

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«Έχουμε ζαλιστεί να μετράμε παραιτήσεις υπουργών»

Στο συνοδευτικό κείμενο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρεται:

«Η ταινία της εβδομάδας έχει και πάλι φαγοπότι, καθώς η επικαιρότητα για άλλη μια φορά είχε σκάνδαλα.

Έχουμε πια ζαλιστεί να μετράμε πόσοι υπουργοί παραιτήθηκαν για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς, πόσοι επέστρεψαν χωρίς να αλλάξει κάτι παρά μόνο ο χρόνος που όλα τα σκεπάζει, πόσοι εμπλέκονται και συνεχίζουν σαν να μη συμβαίνει τίποτε…

Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις…».

Η ανάρτηση εντάσσεται στην κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής στρατηγικής του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, η ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο.

«Μια τρίτη τετραετία θα κανονικοποιήσει τη διαφθορά»

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η πολιτική και οικονομική διάσταση των υποθέσεων διαφθοράς επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του κράτους και την καθημερινότητα των πολιτών.

«Δεν είναι λοιπόν υπερβολή αυτό που είπα σε μια ομιλία μου τη βδομάδα που πέρασε. Μια τρίτη τετραετία στον αρχιερέα όχι μόνο θα πολλαπλασιάσει τους ιερείς, αλλά θα κανονικοποιήσει τη διαφθορά στη χώρα μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κίνδυνος δεν είναι αποκλειστικά ηθικός, αλλά κυρίως οικονομικός:

«Γιατί κάθε ευρώ στις τσέπες τους είναι ένα ευρώ λιγότερο στα δημόσια σχολεία και νοσοκομεία και ένα περισσότερο στους λογαριασμούς της ακρίβειας».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης κατέληξε:

«Αυτοί λοιπόν φάγανε και τρώνε. Να δούμε εσείς, εμείς, όλοι όσοι χάνουμε από όλο αυτό το φαγοπότι, τι θα κάνουμε…».