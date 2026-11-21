ορά του δημοφιλούς videogame για τα εγγόνια

Την έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου προκάλεσε η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο GTA 6, στο βίντεο που ανάρτησε για την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την επιλογή του πρωθυπουργού, ξεκινώντας την ανάρτησή της με την κυριολεκτική μετάφραση του τίτλου του παιχνιδιού: «Grand Theft Auto: Κλοπή αυτοκινήτου μεγάλης αξίας».

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Οι τρεις ενστάσεις της Άννας Διαμαντοπούλου

Η ίδια διατύπωσε τρεις βασικές παρατηρήσεις:

Επισήμανε ότι το GTA περιλαμβάνει βία, εγκληματικότητα, ναρκωτικά και σεξουαλικό περιεχόμενο, υπενθυμίζοντας ότι η προηγούμενη έκδοσή του είχε ταξινόμηση PEGI 18.

Υποστήριξε ότι για πολλούς συνταξιούχους τα 400 ευρώ προορίζονται για φάρμακα, τρόφιμα και λογαριασμούς και όχι για την αγορά ενός videogame.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επέλεξε ένα παγκόσμιο εμπορικό φαινόμενο προκειμένου να προσεγγίσει τους νεότερους και να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Άννα Διαμαντοπούλου συνέδεσε, επίσης, το θέμα με τις πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων από τους ψηφιακούς κινδύνους, θέτοντας το ερώτημα εάν η συγκεκριμένη αναφορά συμβαδίζει με το πνεύμα τους.

«Η πολιτική ευθύνη δεν είναι παιχνίδι», κατέληξε στην ανάρτησή της.