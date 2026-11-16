Τσουκαλάς: “Η εξωτερική πολιτική και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν ασκούνται με απευθείας ανάθεση”

«Δεν είναι η εξωτερική πολιτική για απευθείας αναθέσεις», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, αναφορικά με το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, τους χειρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει στηρίξει σταθερά την υλοποίηση του έργου, εκφράζοντας, ωστόσο, την ανησυχία του για το ενδεχόμενο δημιουργίας αρνητικού πολιτικού προηγουμένου. «Εμείς θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προχωρά σε έργα που διασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πιέσαμε την κυβέρνηση. Είναι θετικό ότι το έργο προχωράει, αλλά έχουμε τον φόβο ότι μπορεί να δημιουργείται ένα αρνητικό πολιτικό προηγούμενο», είπε. Πρόσθεσε ότι δεν μένει στο νομικό ζήτημα, «που και αυτό μπορεί να το επικαλεστεί η Τουρκία, αν και θεωρώ ότι είναι άκυρο αυτό που θα πει», για να τονίσει ότι «είχαμε, όμως, για πρώτη φορά απευθείας ανάθεση στη Γαλλία της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας».

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Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το 1987, με το τουρκικό πλοίο «Σισμίκ», ο Παπανδρέου δεν ζήτησε από κάποια άλλη χώρα να στείλει ρηματική διακοίνωση, αλλά έδωσε εντολή στον στόλο να αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη θάλασσα του Αιγαίου. «Η NAVTEX κανονικά -το έχουν πει άλλωστε και οι κκ Καραμανλής και Στυλιανίδης- είναι το μόνο που χρειάζεται για να ενημερώσει κάποιος για την άσκηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Είναι η επίσημη αναγγελία προς ναυτιλλομένους. Άρα, οτιδήποτε άλλο δεν ήταν απαραίτητο», είπε. Επανέλαβε ότι «το θέμα είναι να μη δημιουργηθεί πολιτικό προηγούμενο και αύριο να λέει η Τουρκία ότι θέλει ξανά διακοίνωση». Σχολίασε ότι «όπως έγινε ήδη, πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, την επόμενη μέρα το εργαλειοποίησε και είπε -ανυπόστατα βέβαια, και ορθά έβγαλε η κυβέρνηση μετά από πίεση μας την αντι-NAVTEX- ότι έδωσε συγκατάθεση να γίνει σε “δική της” υφαλοκρηπίδα».

Ακόμη ανέφερε, ότι ενώ η κυβέρνηση έλεγε ότι η ρηματική διακοίνωση είναι χαμηλής διπλωματικής ισχύος, «για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, το 2021, η κυβέρνηση έστειλε τις συντεταγμένες με ρηματική διακοίνωση». «Ήταν ήπιο;», ρώτησε και πρόσθεσε ότι «αντεθνική θέση είναι να λέει υφυπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης ότι η ρηματική διακοίνωση είναι σαν να στέλνει ραβασάκι η ΕΥΔΑΠ ότι θα σκάψει στο χωράφι. Χωράφι της Τουρκίας είναι; Είναι ελληνική δικαιοδοσία».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ρωτήσει τον Ερντογάν σχετικά με το περιεχόμενο της διακοίνωσης. «Είναι κατάπτυστη η αντιπολίτευση που θέτει ερωτήματα, αλλά είναι καλή η κυβέρνηση που μας στέλνει στον Ερντογάν για ενημέρωση;», υπογράμμισε. Αφού ανέφερε ότι «τη μία μέρα στη Βουλή ο κ. Καιρίδης λέει ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη διακοίνωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, λέει ότι ο υπουργός Εξωτερικών το Σάββατο θα δώσει στους αρχηγούς τη διακοίνωση», σχολίασε ότι «αυτή η κυβέρνηση είναι μπάχαλο», ότι τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και «δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση».

Σχετικά με την ενημέρωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι «ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη με βάση εκείνα που ξέρει από τη γαλλική πλευρά».

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις αιχμές της βουλευτή της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη, που επίσης παρίστατο στο τηλεοπτικό πάνελ, ο Κ. Τσουκαλάς δήλωσε: «Έχετε συνηθίσει τις απευθείας αναθέσεις στους κολλητούς σας και νομίζετε ότι θα γίνει αυτό και στην εξωτερική πολιτική. Δεν είναι η εξωτερική πολιτική για απευθείας αναθέσεις. Επτάμισι χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει πειραματόζωα τους Έλληνες».