Τσουκαλάς: “Ο πρωθυπουργός με τη σημερινή του ανάρτηση μετατρέπεται σε αφηγητή ιστοριών φανταστικών success stories”

«Ο πρωθυπουργός με τη σημερινή του ανάρτηση μετατρέπεται σε αφηγητή ιστοριών φανταστικών success stories», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι «η εικονική πραγματικότητα του κ. Μητσοτάκη δεν πείθει πλέον κανέναν» και ότι «τα επτάμισι χρόνια χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων δεν κρύβονται», διότι «τα ζει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα στην καθημερινότητά τους».

Αναφέρει ειδικότερα ότι «ο πρωθυπουργός επαίρεται ότι το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 15,7%, επικαλούμενος ανάλυση των Financial Times», για να τονίσει ότι «αποσιωπά, όμως, ότι η ίδια η οικονομία μεγάλωσε λιγότερο». «Πώς γίνεται αυτό; Το ΑΕΠ διαιρείται με λιγότερους κατοίκους και έτσι η αύξηση ανά κάτοικο εμφανίζεται μεγαλύτερη. Αυτή ακριβώς την επίδραση των δημογραφικών μεταβολών αναδεικνύουν οι Financial Times», λέει και σημειώνει πως «αντί να πανηγυρίζει για τον δείκτη, θα έπρεπε να ανησυχεί για τους ανθρώπους. Για τους νέους που φεύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες δουλειές και αξιοπρεπείς μισθούς. Για το δημογραφικό πρόβλημα που υπονομεύει το μέλλον της χώρας. Για έναν πληθυσμό που συνεχίζει να μειώνεται και μετά το 2019, ενώ η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια».

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Σχολιάζει επιπλέον ότι «ο πραγματικός κατάλογος “επιτυχιών” της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να αναφέρεται, είναι και η τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη και παραγωγικότητα» και πως «ακόμα και το σχέδιο προϋπολογισμού που η κυβέρνηση κατέθεσε προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης». Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «φορά το προσωπείο της “υπεύθυνης” διακυβέρνησης, αλλά δεν έχει απάντηση» στο ερώτημα γιατί απέρριψε σειρά τροπολογιών και προτάσεων νόμων του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει απάντηση για τα εξής:

«Για ποιο λόγο δεν επέτρεψε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, γιατί απέρριψε την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τη θέσπιση του δικαιώματος προαίρεσης και τον περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών;

Γιατί δεν δέχτηκε την πρόταση μας για υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στο εξωδικαστικό μηχανισμό και τη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων στις 120 δόσεις;

Γιατί αρνήθηκε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη μετάπτωση από τα πανάκριβα κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια στα οποία παρέσυρε η κυβέρνηση τους καταναλωτές, σε σταθερά φθηνότερα τιμολόγια;

Γιατί δεν δέχτηκε την άρση των ηλικιακών περιορισμών στο επίδομα των 400 ευρώ, εξαιρώντας 400.000 συνταξιούχους από την οικονομική υποστήριξη;

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Γιατί δεν δέχτηκε την πρόταση μας για σύνδεση της αύξησης των αναπηρικών επιδομάτων με την αύξηση του κατώτατου μισθού και την αύξηση του χρόνου διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους εποχικούς εργαζόμενους;».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά γιατί ο πρωθυπουργός δεν τα θέτει αυτά στην ψηφοφορία, «φοβάται ότι οι βουλευτές του μπορεί να υπερψηφίσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και να αποκαλυφθεί η κοινωνική αναλγησία του;».

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Σχολιάζει εν κατακλείδι ότι «οι πολίτες κρίνουν και συγκρίνουν», ότι «ο ίδιος αθέτησε κατά επανάληψη τις δεσμεύσεις του απέναντι στους πολίτες» και πως «στη “συμφωνία αλήθειας” που δήθεν υπέγραψε με τους πολίτες το 2023 εξαπατώντας τους, κρίθηκε στρατηγικός κακοπληρωτής». «Με την πολιτική του δεν βγαίνει ο λογαριασμός κάθε μήνα για την κοινωνική πλειοψηφία. Η αλαζονική λουδοβίκεια λογική του πρωθυπουργού θα καταδικαστεί στην κάλπη. Στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός θα του στείλει τον λογαριασμό», καταλήγει.