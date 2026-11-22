Σαφές μήνυμα με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας με την ανάγκη διατήρησης όσων, όπως υποστήριξε, έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, στην ενίσχυση των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους, στα μέτρα κατά της ακρίβειας, στο Ταμείο Ανάκαμψης και στην πρωτοβουλία πέντε ευρωπαϊκών χωρών για τη δημιουργία κοινού κέντρου επιστροφών μεταναστών στη Ρουάντα.

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«Το 2027 οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αποτελεί συλλογική ευθύνη να μη χαθούν όσα επιτεύχθηκαν με κόπο.

Πλεόνασμα 7,78 δισ. ευρώ και μήνυμα οικονομικής σταθερότητας

Με αφορμή την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2027 στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε θετική τροχιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

Το πρωτογενές πλεόνασμα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου ανήλθε σε 7,78 δισ. ευρώ, σχεδόν 3 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Οι επενδυτικές δαπάνες έφτασαν τα 11,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,17 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το κενό ΦΠΑ υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από το 10%, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο πρωθυπουργός απέδωσε τη συγκεκριμένη εξέλιξη στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών, στο myDATA και στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, αναγνωρίζοντας ότι η φοροδιαφυγή δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά έχει γίνει δυσκολότερη.

Τα 400 ευρώ σε 2,12 εκατομμύρια συνταξιούχους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην καταβολή της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι αυξήθηκαν από 1,24 εκατομμύρια το 2025 σε 2,12 εκατομμύρια φέτος, ενώ για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας το ηλικιακό όριο έχει οριστεί στα 60 έτη.

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Οι περισσότερες καταβολές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ ορισμένοι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν την ενίσχυση μέσω ΟΠΕΚΑ στις 30 Νοεμβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες την ενίσχυση των 400 ευρώ μέσα από βίντεο με αναφορά στο GTA 6.

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Παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα

Αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα έως τις 30 Νοεμβρίου.

Μαζί με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται:

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Στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Στα 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

Στα 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιστροφή του 10% της αξίας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από την ΕΚΟ για συναλλαγές με κάρτες Eurobank έως τις 15 Ιανουαρίου.

«Γιορτές για Όλους» με εκπτώσεις έως 25%

Από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου θα εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ η λίστα «Γιορτές για Όλους».

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Η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων σε 25 κατηγορίες, με εκπτώσεις που θα φτάνουν έως το 25%. Στη λίστα θα ενταχθούν βασικά τρόφιμα, αλλά και προϊόντα που συνδέονται με το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Το σχέδιο για κέντρο επιστροφών στη Ρουάντα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας, Αυστρίας, Γερμανίας, Δανίας και Ολλανδίας για τη δημιουργία κοινού κέντρου επιστροφών μεταναστών στη Ρουάντα.

Το σχέδιο αφορά αποκλειστικά πρόσωπα που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής. Στόχος των πέντε χωρών είναι οι πρώτες μεταφορές να αρχίσουν έως το 2027.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία της Ρουάντας είτε να επιστρέψουν οικειοθελώς σε χώρα όπου διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης διαμονής.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή του σχεδίου αποτελεί ο σεβασμός του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει τις διεργασίες των πέντε χωρών για τη δημιουργία των λεγόμενων «Return Hubs» εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταμείο Ανάκαμψης: Ένα βήμα πριν από τα 35,95 δισ. ευρώ

Στο οικονομικό σκέλος της ανασκόπησης, ο πρωθυπουργός στάθηκε και στην έγκριση των τελευταίων ελληνικών αιτημάτων πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 11,32 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει και τα 376 ορόσημα και τους στόχους του εθνικού σχεδίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσπραξη του συνόλου των 35,95 δισ. ευρώ που της αναλογούν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει την εξέλιξη «πραγματικό άθλο», τονίζοντας ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους.

Καμία μεταφορά συντελεστή από δήμο σε δήμο

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τους επτά δημάρχους των βορείων προαστίων, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα επιτραπεί μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν δήμο σε άλλον.

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι καμία Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή δεν θα εφαρμοστεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εκάστοτε δημοτικής αρχής και ότι, όπου υπάρχουν αντιδράσεις, η διαβούλευση θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση.

Το πλήρες πλαίσιο των δεσμεύσεων του πρωθυπουργού προς τους δημάρχους είχε παρουσιάσει το DEBATER στο άρθρο για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης στα βόρεια προάστια.

Παιδικοί σταθμοί, ισότητα και νέα οχήματα στην Πυροσβεστική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση των αιτήσεων για vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε:

Στην άνοδο της Ελλάδας στη 16η θέση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ισότητας των Φύλων, από την 21η θέση το 2025.

Στην παράδοση 742 νέων οχημάτων και μέσων στην Πυροσβεστική μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Στην επικείμενη παράδοση ακόμη 503 οχημάτων, ώστε ο συνολικός αριθμός να ξεπεράσει τα 1.320.

Η αναφορά στο Πολυτεχνείο

Κλείνοντας την ανασκόπησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην απόφαση χαρακτηρισμού τριών εμβληματικών σημείων του Πολυτεχνείου ως νεότερων μνημείων.

Πρόκειται για την κεντρική πύλη της Πατησίων, την τσακισμένη σιδερένια καγκελόπορτα και τη χάλκινη κεφαλή του Μέμου Μακρή «Προς τιμήν των πεσόντων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον σεβασμό στην ιστορική μνήμη με την ανάγκη τα πανεπιστήμια να παραμένουν ανοιχτά στη γνώση και στον διάλογο, αλλά προστατευμένα από φαινόμενα βίας και ανομίας.