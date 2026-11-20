πολιτική φυσιογνωμία της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου «αξιοθαύμαστη υποκριτική ερμηνεία», σχολιάζοντας ότι από τη μία έκανε λόγο για ένα «σοβαρό ΠΑΣΟΚ» και αμέσως μετά κατηγόρησε το κόμμα για λαϊκισμό και ακοστολόγητες προτάσεις.

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«Μιλούσε για σοβαρό ΠΑΣΟΚ και μετά για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Η νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τη συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στον ΣΚΑΪ, στην οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μετατοπιστεί προς τον λαϊκισμό και έχει μετατραπεί σε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

«Τη μια μιλούσε για το “σοβαρό ΠΑΣΟΚ” και δύο δευτερόλεπτα μετά έκανε λόγο για τον “πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”, με τις δήθεν ακοστολόγητες προτάσεις και τον λαϊκιστικό λόγο», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε και τη δήλωση Μαρινάκη ότι η διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας δεν αλλοίωσε την πολιτική της φυσιογνωμία.

«Το πιο διασκεδαστικό, όμως, το φύλαγε για το τέλος, δηλώνοντας ότι η διεύρυνση στη Νέα Δημοκρατία “δεν την αλλοίωσε”. Άλλη άποψη έχουν οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε.

Η συζήτηση για τις πολιτικές μετακινήσεις αναζωπυρώθηκε μετά και την προσχώρηση της Νίνας Κασιμάτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, την οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε με ένα ευρύτερο «μεταγραφικό παζάρι».

«Οι άλλοτε βουλευτές του ΛΑΟΣ καθοδηγούν τη ΝΔ»

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι πρώην στελέχη του ΛΑΟΣ είναι εκείνα που σήμερα οδηγούν τη Νέα Δημοκρατία σε ακραίες πολιτικές θέσεις.

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Στάθηκε, μάλιστα, στις πρόσφατες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι δίστασε να τις αποδοκιμάσει. Για το ίδιο ζήτημα είχε προηγηθεί και σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης.

«Ο κ. Μητσοτάκης έκανε μεταγραφή εκείνον που τον αποκαλούσε “πρωθυπουργό των καρτέλ”. Το πολιτικό “φυτώριο” του Γιώργου Καρατζαφέρη θα του ήταν πρόβλημα;», διερωτήθηκε δηκτικά.

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«Το Κέντρο δεν είναι σημαία ευκαιρίας»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη μετριοπάθεια ως επικοινωνιακό εργαλείο.

«Το Κέντρο και η μετριοπάθεια, κύριε Μαρινάκη, δεν είναι σημαία ευκαιρίας για να την υψώνετε τυχοδιωκτικά. Είναι οι ισχυροί θεσμοί, η ανοδική κοινωνική κινητικότητα, η πρόσβαση στα δημόσια αγαθά και η ισχυροποίηση της ποιότητας της Δημοκρατίας», τόνισε.

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«Εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Ολιγοπώλια, ανισότητες, αυταρχισμός, τοξικότητα και διχασμός. Κάνατε τη Νέα Δημοκρατία ουρά της Ακροδεξιάς», κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς.