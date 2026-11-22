Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν 14χρονο μαθητή στην Ήπειρο κινητοποίησε την Αντιτρομοκρατική, όταν διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος αναζητούσε μέσω Διαδικτύου όπλα και εξοπλισμό, φέρεται με σκοπό να επιτεθεί σε μαθητές που, όπως υποστήριζε, του ασκούσαν συστηματικά bullying.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πριν από περίπου έξι μήνες, ωστόσο έγινε γνωστή την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Η έγκαιρη παρέμβαση των Αρχών απέτρεψε οποιαδήποτε επίθεση, ενώ από την έρευνα δεν προέκυψε τρομοκρατικό ή ιδεολογικό κίνητρο.

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Οι αναζητήσεις στο Telegram

Η έρευνα ξεκίνησε όταν υπηρεσία του εξωτερικού ενημέρωσε την Αντιτρομοκρατική για χρήστη του Telegram, ο οποίος φερόταν να αναζητά όπλα και να διατυπώνει απειλές για επίθεση σε σχολείο.

Οι ελληνικές Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη και διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για 14χρονο μαθητή Γυμνασίου σε πόλη της περιφέρειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, ο ανήλικος φέρεται να είχε αναζητήσει τρόπους για να αποκτήσει πυροβόλο όπλο και στρατιωτικό εξοπλισμό. Παράλληλα, μελετούσε μέσω Διαδικτύου παλαιότερες επιθέσεις σε σχολεία του εξωτερικού.

Ο μαθητής δεν κατάφερε να αποκτήσει πυροβόλο όπλο. Αντιθέτως, φέρεται να έπεσε θύμα απάτης από άτομα που του υποσχέθηκαν ότι θα του προμηθεύσουν όπλο, εισέπραξαν χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Το μαχαίρι που βρέθηκε στο δωμάτιό του

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε στο δωμάτιο του 14χρονου ένα πολεμικού τύπου μαχαίρι μήκους περίπου 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος και είχε κρύψει σε χρηματοκιβώτιο.

Ο ίδιος φέρεται να είχε δικαιολογήσει την αγορά του λέγοντας ότι το χρειαζόταν για το ψάρεμα.

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Παράλληλα, από την εξέταση της διαδικτυακής δραστηριότητάς του προέκυψε ότι είχε αναζητήσει πληροφορίες για την καταγραφή και τη δημοσιοποίηση μιας ενδεχόμενης επίθεσης.

Το bullying που φέρεται να δεχόταν

Μιλώντας στους αστυνομικούς, ο 14χρονος υποστήριξε ότι δεχόταν επανειλημμένα λεκτικό και σωματικό εκφοβισμό από ομάδα συμμαθητών του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσβολές αφορούσαν μεταξύ άλλων και την καταγωγή της μητέρας του. Ο ανήλικος φέρεται να είχε αναπτύξει σκέψεις εκδίκησης, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να «τιμωρήσει» τα παιδιά που τον εκφόβιζαν.

Πρόσφατα, το DEBATER είχε καταγράψει ακόμη μία σοβαρή καταγγελία μαθητή για bullying και απειλητικό σημείωμα στον Βόλο.

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Αποκλείστηκε το τρομοκρατικό κίνητρο

Η Αντιτρομοκρατική εξέτασε το περιεχόμενο των συνομιλιών και των αναζητήσεων του μαθητή, χωρίς να διαπιστωθεί σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση, ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση ή άλλο τρομοκρατικό κίνητρο.

Η υπόθεση αξιολογήθηκε ως ακραία κλιμάκωση στοχευμένης βίας, με βασικό κίνητρο την εκδίκηση για τον εκφοβισμό που ο 14χρονος υποστήριζε ότι δεχόταν.

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Στη συνέχεια, η διαχείριση της περίπτωσης πέρασε στις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων. Οι γονείς του ενημερώθηκαν και ο μαθητής παραπέμφθηκε σε ειδικούς ψυχικής υγείας, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη.

Για τα προειδοποιητικά σημάδια και τη στάση που πρέπει να κρατούν γονείς και εκπαιδευτικοί, διαβάστε στο DEBATER: Σχολικός εκφοβισμός – Τα σημάδια, τα λάθη των γονιών και η δύναμη της ενσυναίσθησης.