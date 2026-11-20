Στην καταβολή της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε πάνω από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto 6 (GTA 6).

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Theft Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο».

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«Χάρη στην καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και οι δικαιούχοι είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότεροι από πέρυσι», συνέχισε.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αναλυτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει στο βίντεο που ανάρτησε: «Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Thef Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο. Σήμερα το απόγευμα καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ σε 2 εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Χάρη στη καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και οι δικαιούχοι είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο περισσότεροι από πέρυσι.

Στο τέλος Νοεμβρίου η ίδια ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Ξέρω καλά ότι αυτά τα 400 ευρώ δεν λύνουνε το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας».