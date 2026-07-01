ΚΚΕ για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα: «Αποτρόπαια εγκληματική επίθεση»

Το ΚΚΕ με ανακοίνωση του πήρε θέση για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα μετά από την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του για το θάνατο μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της ΝΔ, που έχασε τη ζωή της μετά από τη σημερινή αποτρόπαια εγκληματική επίθεση.

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Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες κι απολύτως καταδικαστέες, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να ανασύρονται θεωρίες περί «άκρων» που τελικά στοχοποιούν τους εργατικούς – λαϊκούς αγώνες» αναφέρει η ανακοίνωση.