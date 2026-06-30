Ακρίτα για τις δηλώσεις Κανέλλη για τον Αλέξη Τσίπρα: Το «ευφυολόγημα» για «χάπια κλιμακτηρίου» παραμένει βαθύτατα σεξιστικό

Η Έλενα Ακρίτα με ανάρτησή της πήρε θέση για τις δηλώσεις της Λιάνας Κανέλλη όπου «παρομοίασε τον Τσίπρα με χάπια κλιμακτηρίου».

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε όλο αυτό «παραμένει ωστόσο βαθύτατα σεξιστικό: η προσβολή βασίζεται στην υποτίμηση μιας αποκλειστικά γυναικείας βιολογικής εμπειρίας».

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Αναλυτικά η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα αναφέρει ότι «διαβάζω τώρα ότι η Λιάνα Κανελλη παρομοίασε τον Τσίπρα με «χάπια κλιμακτηρίου». Το «ευφυολόγημα» αυτό αν και απευθύνεται σε άντρα, παραμένει ωστόσο βαθύτατα σεξιστικό: η προσβολή βασίζεται στην υποτίμηση μιας αποκλειστικά γυναικείας βιολογικής εμπειρίας.

Η λογική «σε παρομοιάζω με κάτι γυναικείο, άρα σε μειώνω», αναπαράγει την ιδέα ότι το γυναικείο είναι κατώτερο, άξιο χλευασμού ή και τα δύο. Σαν να θεωρείς δεδομένο ότι η σύνδεσή του με μια γυναικεία κατάσταση είναι από μόνη της εξευτελιστική. Είναι αντίστοιχο με το να αποκαλέσεις έναν άντρα «γυναικούλα». Η προσβολή δεν βρίσκεται στον ίδιο τον άντρα. Βρίσκεται στην παραδοχή ότι το να τον συνδέσεις με μια γυναίκα είναι εξευτελιστικό.Και αυτός ακριβώς είναι ο πυρήνας του μισογυνισμού».

Λιάνα Κανέλλη για Αλέξη Τσίπρα: Εμένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο

Με δηλώσεις της στο MEGA, η βουλευτής του ΚΚΕ στάθηκε στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική ζωή.

«Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος, δηλαδή έχεις την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον νταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνώσα αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας Καμμένος και μένουν ξεροί λίγες ημέρες μετά τις εκλογές. Αυτός είναι δοκιμασμένος.

Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση; Εμένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο. Αυτά που μειώνουν τα συμπτώματα. Να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού ο 50άρης είναι ο νέος της εποχής, θα μας πάρουν με τις ντομάτες. Έφτυσε, όπως πετάς τη μύγα από το γιαούρτι, τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, όπως τη μύγα. Αυτό είναι ανανέωση; Θα τρελαθώ» είπε η Λιάνα Κανέλλη για να προσθέσει:

«Ο λαός έχει δοκιμάσει στο πετσί του και αυτά που παρουσιάστηκαν ως αλλαγές και ως κυβερνώσα αριστερά και κατέστρεψαν την έννοια της αριστεράς. Είναι κοινός τόπος τι έχουμε τραβήξει. Ο κόσμος ξέρει ότι ο Τσίπρας διάλεξε να πάει με τον Καμμένο, δεν πήγε ούτε με το Ποτάμι ούτε με το ΠΑΣΟΚ, τώρα πώς θα το παίξει αγνό παρθένο μαλλί; Όταν ξεκινά κοροϊδεύοντας τους νέους, πόσο ανανεωτικό είναι;

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Φτιάχνεις ένα Τσιπρ-ΕΛΑΣ, παίρνεις το ΕΛΑΣ και το Τσίπρας και λες ότι όλα είναι ανανεωμένα. Αν δεν το πω θα μπερδέψω τη Δημογλίδου, που δεν μου φταίει σε τίποτα η γυναίκα, με την αντάρτισσα που είναι στα βουνά;».