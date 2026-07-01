Παρουσιάζει το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πέμπτη 2/7 ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Το απόγευμα της Πέμπτης (2/7, 18:00), ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναμένεται να παρουσιάσει το νέο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Συγκεκριμένα, η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τους φίλους του Ολυμπιακού να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση σε ζωντανή μετάδοση, καθώς θα προβληθεί live από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube.

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Να θυμίσουμε, ότι λίγες ημέρες νωρίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του είχε εγκρίνει την αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους στο Γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στόχος του σχεδιασμού είναι η διασφάλιση της πλήρους ανταπόκρισης του γηπέδου σε σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και στις αυξημένες απαιτήσεις διοργάνωσης διεθνών αγώνων, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης της περιοχής του Φαληρικού Όρμου.

«Ένα έργο που θα αναπλάσει την περιοχή και θα κάνει την έδρα του Θρύλου του Ελληνικού Ποδοσφαίρου ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις!

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού όρμου, ζητήθηκε από τον Δήμο Πειραιά να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης του «Γεώργιος Καραισκάκης» με το υπο θεσμοθέτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.).

Είναι το πρώτο βήμα για την κατασκευή του «Νέου Γεώργιος Καραισκάκης» το οποίο σε αντίθεση με όσα έχουμε βιώσει μέχρι στιγμής στην πατρίδα μας δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό και τον έλληνα φορολογούμενο αφού τα 250 εκατομμύρια ευρώ (μίνιμουμ) που θα απαιτηθούν για την περάτωση του έργου θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Θυμίζουμε ότι η παρουσίαση εν συνόλω του έργου που θα αλλάξει την Ιστορία του Συλλόγου θα γίνει από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κ. Βαγγέλη Μαρινάκη τις επόμενες ημέρες.

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Αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις.

Το μεγαλύτερο και πλέον υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας.

Τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση, με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της.

⁠Ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας.

⁠Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

•ασφαλής και άνετη διακίνηση θεατων(νεα κλιμακοστασια,κυλιόμενες σκάλες,ασανσερ)

•Μοναδικοί χώροι και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζεί μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.

Η πρόταση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ εγκρίθηκε ομόφωνα απο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά» ανέφερε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.