ΠΑΣΟΚ κατά της ΕΛΑΣ: «Είναι επίσημη θέση ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Ελλάδας;»

Σφοδρή επίθεση κατά του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του το απόγευμα της Τρίτης 30/6.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ στέκεται στις δηλώσεις του στελέχους της ΕΛΑΣ Νίκου Μπιστή για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Ελλάδας.

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«Ο κ. Νίκος Μπίστης, που εμφανίζεται επίσημα πια στα τηλεοπτικά κανάλια ως στέλεχος του κόμματος ΕΛΑΣ, με ανάρτηση του επικρίνει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί ασκούν κριτική στην κυβέρνηση στα εθνικά θέματα και ζητούν χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.

Μάλιστα φτάνει στο σημείο να χαρακτηρίζει «μονομερή ενέργεια» την υλοποίηση ενός έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Είναι επίσημη θέση του κόμματος ΕΛΑΣ ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Ελλάδας ή ότι το έργο αυτό τελεί υπό την έγκριση ή την άδεια τρίτης χώρας και δη της Τουρκίας;

Ποιες είναι οι win win λύσεις στις οποίες αναφέρεται το στέλεχος του κόμματος ΕΛΑΣ; Αυτός είναι ο νέος πατριωτισμός για τον οποίο μιλά ο κ. Τσίπρας;» ανέφερε η ανακοίνωση.