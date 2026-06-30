«Επίθεση» του ΠΑΣΟΚ στον Σιακαντάρη για την ΕΛΑΣ: «Ωραία τα αποκαλυπτήρια του νέου πατριωτισμού»

«Ωραία τα αποκαλυπτήρια του νέου πατριωτισμού», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του σχετικά με την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη για τον Νίκο Μπίστη.

«Ελπίζουμε να μην υποχρεωθεί και εκείνος σε δηλώσεις αυτοταπείνωσης ότι δεν είναι μέλος του κόμματος ΕΛΑΣ», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

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Αναλυτικά το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ: «‘Επιτέλους βρέθηκε ένας σαν τον Νίκο Μπίστη να επαναλάβει ορισμένες αλήθειες για όσα συμβαίνουν στην εξωτερική πολιτική μας και κρατούν τη χώρα μας δέσμια ανώφελων λεονταρισμών, χωρίς ουσία’, έγραψε σε ανάρτηση του ο συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης.

Συμφωνεί προφανώς με λύσεις συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, συμφωνεί με την άποψη ότι η ολοκλήρωση στρατηγικού ευρωπαϊκού έργου, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, είναι ‘μονομερής ενέργεια’ της πατρίδας μας, συμφωνεί ότι στο Αιγαίο κανείς δεν έχει απόλυτο δίκιο.

Ωραία τα αποκαλυπτήρια του νέου πατριωτισμού. Ελπίζουμε να μην υποχρεωθεί και εκείνος σε δηλώσεις αυτοταπείνωσης ότι δεν είναι μέλος του κόμματος ΕΛΑΣ».

Γιώργος Σιακαντάρης: Το μήνυμα του για τις δηλώσεις του Νίκου Μπίστη

Ο Γιώργος Σιακαντάρης με δηλώσεις του πήρε θέση υπέρ του Νίκου Μπίστη για τη «διαμάχη» με το ΠΑΣΟΚ.

«Επιτέλους βρέθηκε ένας σαν τον Νίκος Μπίστης να επαναλάβει ορισμένες αλήθειες για οσα συμβαινουν στην εξωτερική πολιτική μας και κρατούν τη χώρα μας δέσμια ανωφελων λεονταρισμων χωρίς ουσία που ομως το αποτέλεσμα τους ειναι η αυξηση των εξοπλισμων σε βαρος του κράτους προνοιας..

Και ας σταματήσει και αυτή η ανοησια, σε οποιαδήποτε γνώμη φίλου η στελέχους της ΕΛΑΣ να τον ρωτουν, αν συμφωνεί ο Τσίπρας. Λες και ζούμε σε ολοκληρωτικά συστήματα που δεν επιτρέπεται η αυτονομία της σκέψης του καθενός και της καθεμιας εξ ημών».