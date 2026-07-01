Θεοδωρικάκος για θάνατο της Βάγιας Νέστορα: Είναι θέμα τιμής οι δολοφόνοι να συλληφθούν

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνει συγκλονισμένος για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι δεν περίμενε «ότι στην πατρίδα μας θα είχαμε ξανά θύμα τρομοκρατίας».

«Είναι θέμα τιμής οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ως κοινοί εγκληματίες. Η κοινωνία μας ενωμένη πρέπει να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα του μίσους, της τοξικότητας και του διχασμού», αναφέρει ο υπουργός.

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Παράλληλα, εκφράζει τη συμπαράστασή του στην Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της, ενώ απευθύνει συλλυπητήρια στους οικείους της και στα στελέχη της παράταξης στη Θεσσαλονίκη.