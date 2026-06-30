ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί το κόμμα του κ. Τσίπρα με τη θέση του κ. Μπίστη;

Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τοποθέτησης του Νίκου Μπίστη σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ζητώντας από την ΕΛ.Α.Σ. να απαντήσει αν «συμφωνεί με τη θέση του κ. Μπίστη πως κανείς, -ούτε η Ελλάδα- δεν έχει απόλυτο δίκιο στο Αιγαίο».

Συγκεκριμένα, σε σχόλιο που εξέδωσε για την «αφωνία» του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και την ανάρτηση κ. Μπίστη το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο κ. Τσίπρας όπως απαξιώνει τους πρώην πολιτικούς του συνοδοιπόρους ως βαρίδια που θα πρέπει να κάνουν αίτηση στο myelas γιατί κραδαίνει ως “λάφυρα” στη βιτρίνα πρόσωπα που τον εξύβριζαν, έτσι ζητά και δηλώσεις αυτοταπείνωσης από όσους δέχτηκε στο κόμμα του αλλά του χαλάνε την εικόνα.

Ο κ. Μπίστης όταν έχει δημόσιο βήμα, εμφανίζεται ως στέλεχος του ΕΛΑΣ. Όπως συνέβη προ λίγων ημερών στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, όπου έδωσε μισάωρη συνέντευξη με την ιδιότητα του στελέχους του ΕΛΑΣ. Συνεπώς, η ερώτηση μας απευθύνεται στο κόμμα ΕΛΑΣ και στον νέο πατριωτισμό του κ. Τσίπρα. Ποια είναι η επίσημη θέση τους για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου; Ποια είναι η win win λύση στο Αιγαίο για την οποία μιλούν τα στελέχη του; Συμφωνεί με τη θέση του κ. Μπίστη πως κανείς, -ούτε η Ελλάδα- δεν έχει απόλυτο δίκιο στο Αιγαίο;».