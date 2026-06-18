Χαμενεΐ: «Είχα διαφορετική άποψη για το μνημόνιο με τις ΗΠΑ αλλά έδωσα την έγκρισή μου»

Σε μια δήλωση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος προχώρησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια μετά την υπογραφή του ιστορικού μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον.

Ο ισχυρός άνδρας του Ιράν παραδέχθηκε ανοιχτά πως αρχικά διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις και διαφορετική προσέγγιση γύρω από το προσχέδιο της συμφωνίας.

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Ωστόσο, εξήγησε ότι πείστηκε να δώσει την τελική του έγκριση μετά από προσωπικές εγγυήσεις που έλαβε από την κυβέρνηση.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Χαμενεΐ, ο Ιρανός Πρόεδρος ανέλαβε πλήρως και ρητά την ευθύνη για τη διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων του ιρανικού λαού, αλλά και για την προστασία του λεγόμενου «μετώπου της αντίστασης» στην περιοχή, γεγονός που ξεκλείδωσε τη θετική του εισήγηση.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προειδοποίησης προς τον Λευκό Οίκο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να ανεχτεί οποιαδήποτε ένδειξη απληστίας ή υπαναχώρησης από την αμερικανική πλευρά, και σε μια τέτοια περίπτωση, η συμφωνία θα θεωρηθεί άκυρη.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, υπεγράφη ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ των Προέδρων του Ιράν και των ΗΠΑ.

Κατά την πορεία για την επίτευξη αυτού του σταδίου, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι, ενεργώντας με ειλικρινές ενδιαφέρον και καλές προθέσεις, κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες.

Ήταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εκείνος που, σε κατάσταση απόγνωσης, επεδίωξε να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μοχλό πίεσης για να επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα.

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Ως θέμα αρχής, είχα διαφορετική άποψη. Ωστόσο, υπό το φως της δέσμευσης που μου έδωσε ο αξιότιμος Πρόεδρος, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, εκ μέρους του ιδίου και των υπολοίπων μελών, για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους και του Μετώπου της Αντίστασης, καθώς και της ρητής αποδοχής της ευθύνης εκ μέρους του για το ζήτημα αυτό, έδωσα την έγκρισή μου.

Ο ίδιος (ο Πεζεσκιάν) κατέστησε επίσης σαφές ότι, σε περίπτωση που η αμερικανική πλευρά επιδιώξει να προβάλει υπερβολικές απαιτήσεις, εκείνοι (δηλαδή οι Ιρανοί) δεν θα υποκύψουν σε αυτές.

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Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, εμείς -δηλαδή εσείς, το υπερήφανο έθνος, και αυτός ο ταπεινός υπηρέτης- θα αναμένουμε την εκπλήρωση των όρων που έχουν τεθεί.

Είναι αυτονόητο ότι οποιεσδήποτε διά ζώσης διαπραγματεύσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον, δεν θα πρέπει να ερμηνευθούν ως αποδοχή των θέσεων του εχθρού.

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Ελπίζουμε ότι οι ευλογημένες προσευχές του Κυρίου μας -είθε ο Θεός να επισπεύσει την ευγενή επανεμφάνισή του- θα φέρουν κάθε είδους στήριξη και νίκη στον τιμημένο λαό του Ιράν».