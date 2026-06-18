Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Άμεσα στις αντλίες η μείωση του πετρελαίου – Προτεραιότητα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ»

Στα οφέλη της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας και στην ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες.

Η εκδήλωση είχε τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο».

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Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας αυτής, χαρακτηρίζοντάς την ορόσημο, ενώ προχώρησε και σε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου στο πεδίο της απασχόλησης.

«Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια και όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση καταστήσαμε την καταπολέμηση της ανεργίας βασικό μας στόχο. Επτά χρόνια μετά έχουμε κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο με την ανεργία στο 8% και την δημιουργία 560.000 νέων θέσεων εργασίας», ανέφερε.

Η αύξηση των μισθών και οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις

Συνδέοντας τη μείωση της ανεργίας με την ενίσχυση των εισοδημάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Καθώς ο δείκτης ανεργίας πέφτει, οι μισθοί έχουν αυξηθεί.

Όταν κερδίσαμε τις εκλογές το 2023 η δεύτερη θητεία είχε στόχο την αύξηση των μισθών. Πλέον μπορούμε να φτάσουμε στον στόχο της αύξησης του κατώτατου μισθού και να τον υπερβούμε.

Το ίδιο και για τον μέσο μισθό. Θέλουμε καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μια από τις βασικές μεταρρυθμίσεις μας ήταν η ψηφιακή κάρτα εργασίας».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική αξιοπιστία, σημειώνοντας ότι η εμπιστοσύνη «χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα».

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Ανατρέχοντας στο παρελθόν, αναρωτήθηκε «πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια», εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας «αποτελεί πλέον έμπνευση».

Η στροφή στις συλλογικές συμβάσεις

Αναφερόμενος λεπτομερώς στις θεσμικές αλλαγές στον εργασιακό κλάδο, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε: «θέλαμε καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μια από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις ήταν η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αλλά υπήρχε το κενό με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

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Εγώ ήμουν επιφυλακτικός αρχικά. Οι κοινωνικοί εταίροι έκατσαν στο ίδιο δωμάτιο και έφτασαν σε μια συμφωνία ορόσημο που υπογράφηκε από τους κοινωνικούς εταίρους».

Μήνυμα για άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα μετά την εκτόνωση στη Μέση Ανατολή

Εστιάζοντας άμεσα στον αντίκτυπο που έχουν οι διεθνείς εξελίξεις στην εγχώρια αγορά και την οικονομία, ο πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την αγορά ενέργειας.

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«Έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο diesel και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές», ανέφερε.

Προτεραιότητα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία που έχει η ομαλότητα στο παγκόσμιο εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα, σημειώνοντας τη στενή παρακολούθηση των ενεργειακών δεικτών από την Αθήνα.

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«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην εκτόνωση κάθε έντασης. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην προστασία του εισοδήματος των πολιτών, καθιστώντας σαφές ότι η υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου αποτελεί μια εξέλιξη που οφείλει να περάσει χωρίς καθυστέρηση στην κατανάλωση και στις τιμές λιανικής των καυσίμων.

Η στάση της Ελλάδας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πεδίο αυτό, ξεκαθάρισε πως η ελληνική πλευρά προσέρχεται στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με σταθερή γραμμή τη διατήρηση και θωράκιση των κεντρικών πολιτικών στήριξης και συνοχής που ευνοούν τη χώρα μας.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» κορυφαία στελέχη, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου —αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας— καθώς και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Σίμους Μπόλαντ.