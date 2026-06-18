Tσεχία – Νότια Αφρική 1-1: Δύσκολη πρόκριση για τις δύο ομάδες και μέτριο ματς (Βίντεο)

Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Τσεχία και Νότια Αφρική για τη 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε ένα ματς όπου οι Ευρωπαίοι κρατούσαν τη νίκη στα χέρια τους σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, τιμωρήθηκαν στο φινάλε από τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου.

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Το αποτέλεσμα αυτό δίνει από έναν βαθμό στις δύο ομάδες, κρατώντας τες σε τροχιά πρόκρισης για τη νοκ-άουτ φάση.

Οι Τσέχοι μπήκαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι και κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους Αφρικανούς μόλις στο 6ο λεπτό. Μετά από ασίστ του Σόικα, ο Σάντιλεκ με υποδειγματικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ευρωπαϊκή ομάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, η Νότια Αφρική αντέδρασε στα τελευταία λεπτά και άγγιξε την ισοφάριση στο 45+4΄, όταν μετά από ασταθή επέμβαση του Κόβαρ, το σουτ του Μασέκο μέσα από την περιοχή κόντραρε σε σώματα αμυνομένων.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Τσεχία διατήρησε την επιθετική της διάθεση και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για να «κλειδώσει» το τρίποντο.

Ανέβασε την πίεση στα καρέ των «Μπαφάνα Μπαφάνα», όμως δεν βρήκε το δεύτερο γκολ και το πλήρωσε ακριβά στο 83ο λεπτό. Σε σουτ του Μασέκο, ο Σουλτς βρήκε την μπάλα με απλωμένο χέρι, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και ο Μοκοένα ευστόχησε στο πέναλτι για το 1-1.

Το γκολ έδωσε φτερά στα πόδια των Νοτιοαφρικανών, οι οποίοι στα τελευταία λεπτά πίεσαν για την ολική ανατροπή, χάνοντας μάλιστα τεράστια ευκαιρία στο 90+7΄ με σουτ του Μοντίμπα που κόντραρε και πέρασε μόλις κόρνερ.