Μενίδι: Χειροπέδες σε 36χρονο που μετέτρεψε την ντουζιέρα του σε κρύπτη ναρκωτικών

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα από το σπίτι του στο Μενίδι.

Ο δράστης είχε επιλέξει ένα μάλλον ασυνήθιστο μέρος για να κρύβει το εμπόρευμά του, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν τις ουσίες επιμελώς κρυμμένες μέσα στην ντουζιέρα του.

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Η επιχείρηση για τη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της 13ης Ιουνίου από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες αξιοποίησαν κατάλληλα πληροφορίες που έφτασαν στα γραφεία τους σχετικά με τη δράση ενός άνδρα σε οικισμό των Αχαρνών.

Μετά από μεθοδική έρευνα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 36χρονο και επιβεβαίωσαν τις παράνομες δραστηριότητές του. Κατά την έφοδο που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

50 γραμμάρια ηρωίνης,

10 γραμμάρια κοκαΐνης,

8 φαρμακευτικά δισκία,

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.