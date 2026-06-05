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Φον ντερ Λάιεν: «Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης»

«Η αλληλεγγύη μας προς κάθε κράτος μέλος που εκτίθεται σε αυτούς τους κινδύνους είναι καθολική»

Φον ντερ Λάιεν: «Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης»
DEBATER NEWSROOM

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την έκρηξη drone στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζας στην Μαύρη Θάλασσα.

«Η αλληλεγγύη μας προς κάθε κράτος μέλος που εκτίθεται σε αυτούς τους κινδύνους είναι καθολική», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

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Ναυτικό drone του τύπου που χρησιμοποιείται στην Ουκρανία εξερράγη στην Κωνστάντζα κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να προκαλέσει θύματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρουμανίας.

Στην συνέχεια, ο νομάρχης της Κωνστάντζας Αντριάν Τεοντόρ Πικόιου δήλωσε, σύμφωνα με ενημερωτικό ιστότοπο, ότι το Κίεβο γνωστοποίησε στο Βουκουρέστι ότι το drone αποτελούσε μέρος ομάδας πέντε τέτοιων σκαφών. Το δεύτερο από αυτά εξερράγη στην Ουκρανία και αναζητώνται τα άλλα τρία.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βουκουρέστι ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι τα εν λόγω ναυτικά drones «είναι ουκρανικά» και ότι «οποιαδήποτε απόπειρα σύνδεσής τους με την Ρωσία και απόδοσης ευθύνης στην Ρωσία είναι τελείως αβάσιμη».

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