Παππάς στην ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Όσοι επιλέγουν διαφορετική διαδρομή να παραδώσουν τις έδρες – Συλλογική ηγεσία ως τις εκλογές, προτεραιότητα τα ψηφοδέλτια

«Η απόφαση της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη», αναφέρει στην τοποθέτηση του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Νίκος Παππάς.

«Οι δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΛ.Α.Σ. και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων» πρόσθεσε.

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Αφού ξεκαθαρίζει ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με πίστη στο πρόγραμμά του, την ιστορία του αλλά και το όραμά του για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία – μαζί με τους συμμάχους του, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν» προσθέτει: «Η κοινοβουλευτική έδρα δεν αποτελεί προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό. Όσοι επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή οφείλουν να την παραδώσουν».

Για τα επόμενα βήματα αναφέρει: « Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο ο εκλογικός σχεδιασμός. Θα είναι η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα. Πρώτιστη ανάγκη είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων μας».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος: «Έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στα ιστορικά μέσα ενημέρωσης της παράταξής μας. Η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός ”Στο Κόκκινο” αποτελούν τμήμα της ιστορικής διαδρομής της ελληνικής Αριστεράς, χώρο παραγωγής ιδεών, δημόσιου διαλόγου και δημοκρατικής έκφρασης. Η διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας και της αναβάθμισής τους αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της συνολικής μας προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της παράταξης».