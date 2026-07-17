Φωτιά στην Μπαμπίνη Αστακού Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα, καίει σε χαμηλή βλάστηση
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 όταν ξέσπασε φωτιά στην Μπαμπίνη Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαμπίνη του Δήμου Ξηρομέρου Αστακού.
Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαμπίνη Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις