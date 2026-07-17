Φωτιά στην Μπαμπίνη Αστακού Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα, καίει σε χαμηλή βλάστηση

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 όταν ξέσπασε φωτιά στην Μπαμπίνη Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαμπίνη του Δήμου Ξηρομέρου Αστακού.

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Έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.