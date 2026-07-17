Φωτιά στο Ακόντιο Βοιωτίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 και εξελισσόταν μακριά από οικίες ή υποδομές.

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Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα , ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.