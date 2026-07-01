Λύθηκε το μυστήριο στο Μονακό: Ερωμένη του Ερμολάεφ η γυναίκα που ακρωτηριάστηκε στα πόδια της από την έκρηξη – Ποια είναι η Άννα Νασόμπινα

Λύθηκε το “μυστήριο” σχετικά με την ταυτότητα της γυναίκας που ακρωτηριάστηκε και στα δύο της πόδια μετά την βομβιστική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάεφ στο Μονακό.

Συγκεκριμένα, το θύμα της επίθεσης που είχε ως στόχο τον Ουκρανό εκατομμυριούχο είναι η 46χρονη ερωμένη του, Άννα Νασόμπινα, με την έκρηξη του σακιδίου με τα εκρηκτικά να τραυματίζει και τον 13χρονο γιο που έχει αποκτήσει με τον Ερμολάεφ.

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Υπενθυμίζεται ότι η ίδια και ο εραστής της δίνουν μάχη για τη ζωή τους σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το δεύτερο θύμα της έκρηξης ήταν η σύζυγος του Ερμολάεφ, Άννα, 56 ετών, μητέρα των άλλων τεσσάρων παιδιών του.

Ωστόσο, έγινε πλέον γνωστό ότι ο Ερμολάεφ βρισκόταν τη στιγμή της έκρηξης, το βράδυ της Δευτέρας, μαζί με τη μακροχρόνια ερωμένη του, την Άννα Νασόμπινα, η οποία ζει στο Λονδίνο.

Η σύζυγος του επιχειρηματία, Άννα, δήλωσε στο ουκρανικό κρατικό μέσο Suspline: «Βρισκόμαστε σε κατάσταση έντονου σοκ και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις ερευνητικές και αστυνομικές αρχές».

Ο Ουκρανός πολιτικός μπλόγκερ Ανατόλι Σάρι έγραψε: «Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον Ερμολάεφ κατά την έκρηξη δεν ήταν η σύζυγός του.

Ήταν αυτή η γυναίκα που έχασε τα πόδια της και βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου».

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Πρόσθεσε ακόμη: «Ο Ερμολάεφ ήταν μαζί με την ερωμένη του, Άννα Νασόμπινα. Είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια και έχουν ένα κοινό παιδί 13 ετών».

Σύμφωνα με το Suspline: «Η επίσημη σύζυγος του επιχειρηματία Βαντίμ Ερμολάεφ, κοντά στην κατοικία του οποίου σημειώθηκε έκρηξη το βράδυ της 29ης Ιουνίου στο Μονακό, δεν τραυματίστηκε και βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο. Πηγές των διωκτικών αρχών ανέφεραν στο Suspline ότι η άλλη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση».

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Ποια είναι η Άννα Νασόμπινα

Η Νασόμπινα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η «σύντροφος κοινής συμβίωσης» του μεγιστάνα, κατάγεται από το Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Είναι κόρη του πρώην πρώτου αναπληρωτή εισαγγελέα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόβσκ.

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Σπούδασε Νομική στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ντνιπροπετρόβσκ και στη συνέχεια φοίτησε στο Διεθνές Ινστιτούτο Μάνατζμεντ, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο.

Δηλώνει ότι έχει έδρα το Λονδίνο και από το 2023 είναι διευθύντρια της βρετανικής εταιρείας Wycombe Square Investments LLP.

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Είναι επίσης συνιδρύτρια του Club Éclectique, μιας ιδιωτικής λέσχης μελών και λογοτεχνικών-καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με έδρα την Oxford Street και συνδεδεμένο γραφείο στο Μονακό. Η λέσχη ιδρύθηκε το 2016.

Στις εκδηλώσεις της συμμετέχουν Ρώσοι καλλιτέχνες που φέρονται να διατηρούν φιλοκρεμλινικές σχέσεις, ενώ μεταξύ των παρευρισκομένων βρίσκονται μέλη της ρωσικής διασποράς στο Λονδίνο.

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το 2017 προς τιμήν του θρύλου του μπαλέτου Ρούντολφ Νουρέγιεφ, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Σόφι Έλις-Μπέξτορ, η Γιασμίν Μιλς, ο σχεδιαστής Τζούλιαν ΜακΝτόναλντ, η Τζο Γουντ, η τραγουδίστρια Καμίλα Κέρσλεϊκ και η ηθοποιός Καμίλα Ράδερφορντ.