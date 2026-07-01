Βέλγιο: Πυρκαγιά σε 10ώροφο κτίριο στην Αμβέρσα – Αναφορές για νεκρούς (βίντεο)

Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δεκαώροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενοίκους.

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Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από τον όγδοο όροφο, αν και αυτό δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί.

Antwerpen — Meerdere doden bij brand in appartementsgebouw op Linkeroever, brandweer zoekt nog naar slachtoffershttps://t.co/yIPJTmgrw1— 🇺🇦 Jassogne (@jassogne) July 1, 2026

Η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθεί να αναζητά πιθανά θύματα μέσα στο κτίριο. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσα άτομα βρίσκονται ακόμα μέσα.

Verschrikkelijk welke ramp zich voordoet in Antwerpen. Mijn medeleven aan de slachtoffers en hun families. Heel veel goede moed aan de dappere mensen van de hulpdiensten en sterkte aan alle betrokkenen gewenst. pic.twitter.com/8PdCFYmDYh— Tom Van Grieken (@tomvangrieken) July 1, 2026

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή. Γύρω στις 12:00 μ.μ. (1 μ.μ. ώρα Ελλάδας) η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι οι φλόγες δεν είχαν ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.

«Η φωτιά δεν έχει ακόμη σβήσει και δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Αρχικά πιστεύαμε ότι η πηγή της πυρκαγιάς βρισκόταν στον όγδοο όροφο, αλλά προς το παρόν είναι δύσκολο να το επιβεβαιώσουμε», είπε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

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«Ζητάμε από τους κατοίκους της περιοχής που επηρεάζονται από τον καπνό να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες και, εάν είναι απαραίτητο, να απενεργοποιήσουν τον εξαερισμό», είπε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

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Πολλοί έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο μιας και δεκάδες ασθενοφόρα και διασώστες έσπευσαν για την παραλαβή των τραυματιών.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό.

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«Η γυναίκα μου είναι ακόμη μέσα στο κτίριο»

Κάτοικοι της πολυκατοικίας μίλησαν στο VTM NEWS περιγράφοντας τη φρίκη που έζησαν όταν είδαν τις φλόγες να περικυκλώνουν τα διαμερίσματά τους.

Όπως αναφέρουν, πολλοί παραμένουν μέσα στο κτίριο και περιμένουν την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανάμεσα σε αυτούς και η σύζυγος του Αρμάντ.

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«Δεν ξέρω τι συνέβη. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τη σύζυγό μου, αλλά δεν λαμβάνω καμία απολύτως πληροφορία. Η γυναίκα μου είναι ακόμα μέσα, αλλιώς θα είχε έρθει σε μένα ή θα είχε τηλεφωνήσει», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Η γυναίκα μου ούρλιαζε. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί», λέει άλλος ένοικος της πολυκατοικίας.

«Βοήθησα τη γειτόνισσά μας να δραπετεύσει. Το διαμέρισμα ήταν γεμάτο καπνό. Δεν μπορούσαν να βρουν τη γάτα της», ανέφερε αρχικά.

«Μια φωτιά μπορεί να ξεσπάσει οπουδήποτε, αλλά δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ο γείτονάς μου χτυπούσε την πόρτα της βεράντας. Τότε είπα: “Πρέπει να τρέξουμε και να κατέβουμε κάτω”», συνέχισε.

Ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η φωτιά βρίσκεται το κέντρο φροντίδας Hof Ter Schelde το οποίο άνοιξε τις πύλες του για να φιλοξενηθούν οι κάτοικοι.

Συγκλονιστικό βίντεο με άνδρα που έσωσε τον γείτονά του από το μπαλκόνι

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας έσωσε τον γείτονά του, ο οποίος βρισκόταν στο μπαλκόνι προσπαθώντας να ξεφύγει από τους πυκνούς μαύρους καπνούς.

Η Kim Bastiaens, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες και αρκετοί ελαφρά τραυματίες. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης αρκετοί νεκροί, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσοι αυτή τη στιγμή. Η προτεραιότητα τώρα είναι η αναζήτηση ατόμων στο κτίριο και η παροχή ιατρικής περίθαλψης».