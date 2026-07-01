Ολυμπιακός και Τζιοβάνι έδωσαν τα χέρια μετά από 21 χρόνια!

Τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική ανέλαβε ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα, με τον Βραζιλιάνο “θρύλο” να επιστρέφει στο λιμάνι μετά από 21 χρόνια.

Την ανακοίνωση έκανε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, με ανάρτησή της στα social media, με φωτογραφία του πρώην παίκτη της ομάδας με τον αθλητικό διευθυντή, Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά.

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Η ανάρτηση του Ολυμπιακού για τη συνεργασία με τον Τζιοβάνι

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική!», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.