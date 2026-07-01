Ολυμπιακός και Τζιοβάνι έδωσαν τα χέρια μετά από 21 χρόνια!
Πρέσβης των "ερυθρολεύκων
Τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική ανέλαβε ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα, με τον Βραζιλιάνο “θρύλο” να επιστρέφει στο λιμάνι μετά από 21 χρόνια.
Την ανακοίνωση έκανε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, με ανάρτησή της στα social media, με φωτογραφία του πρώην παίκτη της ομάδας με τον αθλητικό διευθυντή, Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά.
Η ανάρτηση του Ολυμπιακού για τη συνεργασία με τον Τζιοβάνι
«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική!», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.
Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική!
It is with great pleasure that we announce that Giovanni Silva de Oliveira has been appointed as Olympiacos' Ambassador in Latin America!
Temos o… pic.twitter.com/cStwYfCA3U— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 1, 2026
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