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Πάτρα: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε πιθανή τραγωδία σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας

Άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών μετά από καταγγελία – Συνελήφθη άνδρας και προστατεύθηκε η γυναίκα

Πάτρα: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. απέτρεψε πιθανή τραγωδία σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας
Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Πάτρα, με την άμεση επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας να αποτρέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, μια πιθανή τραγική εξέλιξη. Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του φερόμενου ως δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το τοπικό μέσο thebest.gr, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και εντόπισαν εγκαίρως τον άνδρα, προχωρώντας στη σύλληψή του και λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία του θύματος.

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Ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα προστασίας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπονται για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με τις Αρχές να διασφαλίζουν την προστασία της γυναίκας και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο συλληφθείς.

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