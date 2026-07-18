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Πολάκης: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Τσίπρα – Το υπηρέτησε ο Φάμελλος, ας μου κάνει μήνυση

Τι ανέφερε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Πολάκης: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Τσίπρα – Το υπηρέτησε ο Φάμελλος, ας μου κάνει μήνυση
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:22

Σφοδρή επίθεση προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7.

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρο μας» είπε αρχικά ο Παύλος Πολάκης για να προσθέσει: «Αποφάσισε ότι ‘’δεν μπορώ πια με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική λογική και τακτική, κάνω το rebranding μου και στήνω ένα καινούριο κόμμα και μηχανισμό’’. Δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στήνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι πρέπει να διαλυθούμε. Μη δουλευόμαστε, να τα λέμε καθαρά. Αν η ΕΛ.Α.Σ. στις επόμενες εκλογές λάβει 17,18 ή 20%, και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, αναδεικνύεται σαν πόλος απέναντι στον Μητσοτάκη. Για να γίνει αυτό, πρέπει εμείς εδώ να πάρουμε 1%, 0,5%».

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Παράλληλα, για τον Σωκράτη Φάμελλο ο Παύλος Πολάκης ανέφερε πως «υπηρέτησε με σχέδιο. Θα συνεχίσω να το λέω και ας μου κάνει μήνυση. Πήρε κάποιες καλές θέσεις αλλά τα μπουρδούκλωνε, δεν τον άκουγε άνθρωπος. Μπορεί να λέγαμε το ίδιο πράγματα με τον Σωκράτη αλλά να μπουρδούκλωνε και τα υπονόμευε και δεν προξενούσε το ενδιαφέρον κανενός».

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