Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, επίθεση και της ΚΝΕ στον Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Οι διαβεβαιώσεις του κόμματος Τσίπρα ότι δεν θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια επειδή ‘αναγνωρίζει τη σημερινή πραγματικότητα’ είναι ακόμα μια απόδειξη των κούφιων υποσχέσεων περί ‘πολιτικής αλλαγής’ και ακόμα μια υπόκλιση στους κάθε λογής εμπόρους της γνώσης. Στο όνομα της ‘ασφάλειας δικαίου’ ακόμα και αντισυνταγματικοί νόμοι, όπως ο νόμος Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά ΑΕΙ, διατηρούνται, ενώ μισθοί, παιδεία, υγεία, εργασιακά δικαιώματα μπαίνουν στο κρεβάτι του Προκρούστη, κόβονται στα μέτρα των κερδών των λίγων και των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ» αναφέρει σε σχόλιό της η ΚΝΕ και επισημαίνει:

«Αυτός ο βασικός κανόνας διαπερνά όλες τις εξαγγελίες του κόμματος για την Παιδεία: Εθνικό Απολυτήριο με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις για όσους θέλουν να εισαχθούν σε περιζήτητα τμήματα των δημόσιων ΑΕΙ. Πρόωρη στροφή στην κατάρτιση με πρότυπο τη Γερμανία του ταξικού διαχωρισμού των παιδιών από 10 χρονών σε διαφορετικού τύπου σχολεία. Διετή προγράμματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός των ΑΕΙ κατά παραγγελία των επιχειρηματικών ομίλων».

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«Οι μαθητές, οι φοιτητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν άλλη επιλογή. Να συμπορευτούν με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ για να διεκδικήσουν αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους, ολόπλευρη μόρφωση, πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα» τονίζει, καταλήγοντας στο σχόλιό της, η ΚΝΕ.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είχε εκδώσει ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό πως αποδέχεται το νομικό πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16.