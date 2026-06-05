Αίτημα Παππά για επικοινωνία Φάμελλου με Τσίπρα – Τι απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να βρίσκεται σε μια περίοδο αναμονής και προβληματισμού αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, σε ένα κλίμα που συνδυάζει τη διατήρηση των πολιτικών δεσμών με την αβεβαιότητα για το μέλλον. Η εικόνα αυτή αναδείχθηκε κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς φέρεται να εισηγήθηκε στον Σωκράτη Φάμελλο να έρθει σε απευθείας επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό, προκειμένου να υπάρξει σαφής ενημέρωση σχετικά με τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς του. Στόχος, όπως εκτιμάται, είναι η ηγεσία του κόμματος να έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και να αποφευχθούν σενάρια ή εικασίες που τροφοδοτούν την εσωκομματική συζήτηση.

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Ο Νίκος Παππάς φέρεται να είπε «υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση», καλώντας την ηγεσία του κόμματος να ζητήσει διευκρινίσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το νέο πολιτικό σκηνικό. Ο Σωκράτης Φάμελλος σήκωσε το «γάντι», απαντώντας: «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις», αποφεύγοντας να δεσμευθεί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία επικοινωνία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να κλείσει κάθε συζήτηση περί σύγκρουσης με τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση χαρακτήρισε την ίδρυση της ΕΛΑΣ «θετική πολιτική εξέλιξη» και επανέλαβε ότι το κόμμα δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά την πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού.

«Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει την ΕΛΑΣ «συντροφικά» και όχι ως πολιτικό αντίπαλο. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να χαράξει γραμμή συνεννόησης και αποφυγής ενός εσωτερικού εμφυλίου στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.