Παλαιό Φάληρο: Έκκληση για τον εντοπισμό άνδρα μετά από επίθεση σε ηλικιωμένη (φωτογραφίες)

Έκκληση προς τους πολίτες για πληροφορίες και οπτικό υλικό μετά από επίθεση σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στο Παλαιό Φάληρο απευθύνεται δημόσια, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 22 Ιουλίου, περίπου στις 14:06, στη συμβολή των οδών Αμφιτρίτης και Τερψιχώρης 11, τη στιγμή που η γυναίκα εισερχόταν στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Screenshot

«Ο ύποπτος διέφυγε μετά την αναστάτωση»

Όπως υποστηρίζεται στην ίδια ανάρτηση, μετά τη φασαρία που προκλήθηκε, το άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση εγκατέλειψε το σημείο.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση σε όποιον αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πρόσωπο ή διαθέτει φωτογραφίες, βίντεο ή άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίησή του, να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου ή να καλέσει το 100. Screenshot

Ζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε τυχόν κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με τον συντάκτη της ανάρτησης να ζητά υλικό που ενδεχομένως να καταγράφει τις κινήσεις του ατόμου, ιδιαίτερα επί της οδού Αμφιτρίτης.

Η ανάρτηση καταλήγει με έκκληση για κοινοποίηση, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μία μικρή πληροφορία ή ένα βίντεο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την ταυτοποίηση του ατόμου και τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

“Σήμερα, 22 Ιουλίου, στις 14:06, σημειώθηκε επίθεση σε γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας, τη στιγμή που εισερχόταν στην πολυκατοικία της, στη συμβολή των οδών Αμφιτρίτης και Τερψιχώρης 11, στο Παλαιό Φάληρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τη φασαρία και την αναστάτωση που προκλήθηκε, το άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό τράπηκε σε φυγή.

Εάν αναγνωρίζετε το άτομο ή διαθέτετε οποιαδήποτε πληροφορία, φωτογραφικό ή βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου ή να καλέσετε το 100.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, εάν διαθέτετε καταγραφή από κάμερα που να δείχνει το άτομο να κινείται αντίθετα στη φορά κυκλοφορίας επί της οδού Αμφιτρίτης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ή ενημερώστε απευθείας την Αστυνομία.

Παρακαλώ κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση όσο το δυνατόν περισσότερο. Ακόμη και μια μικρή πληροφορία ή ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης και να συμβάλει στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σας ευχαριστώ θερμά για τη βοήθειά σας”.

*Το DEBATER δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην ανάρτηση. Εφόσον υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές, το θέμα θα επικαιροποιηθεί.