Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστημία

Κριτική στις θέσεις της ΕΛ.Α.Σ για την δημόσια παιδεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με ανακοίνωσή του

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστημία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Κριτική στις θέσεις της ΕΛ.Α.Σ για την δημόσια παιδεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με ανακοίνωσή του.

   Σχολιάζοντας τα όσα είπε η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ., Ιωάννα Λαλιώτου σε συνέντευξη Τύπου, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως «δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας: Η ΕΛΑΣ αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερρακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί.

   Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση.

   Το άρθρο 16 πρέπει να διατηρηθεί και ως προς το πνεύμα και ως προς το γράμμα. Η Παιδεία δεν μπορεί να αποτελεί εμπόριο και αντικείμενο κερδοσκοπίας. Μόνο το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει την ικανότητα να προσφέρει γνώση και επιστήμη κοινωνικά χρήσιμη».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανδρουλάκης: «Το Μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύεται περίκλειστο σύστημα εξουσίας – Θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το Μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύεται περίκλειστο σύστημα εξουσίας – Θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε σύσκεψη με δημάρχους της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, που πραγματοποιήθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Μητσοτάκης προς ΚΟ της ΝΔ: “Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθρέφτης της αλήθειας πριν τις εκλογές της άνοιξης”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης προς ΚΟ της ΝΔ: “Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθρέφτης της αλήθειας πριν τις εκλογές της άνοιξης”

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τόνισε πως η Ελλάδα είναι αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Θεσσαλονίκη: Νεκρή 71χρονη μετά από παράσυρση από τουριστικό λεωφορείο
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 71χρονη μετά από παράσυρση από τουριστικό λεωφορείο

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, στο ύψος της οδού Περδίκα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 71χρονη […]