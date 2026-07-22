Αλεξάνδρα Σδούκου για ΠΑΣΟΚ: Επτά δισεκατομμύρια υποσχέσεις, μηδενική υπευθυνότητα

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στάση της αντιπολίτευσης και για τα ζητήματα δημοσιονομικής αξιοπιστίας μίλησε στο OPEN TV η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η κ. Σδούκου επέμεινε στην ανάγκη πολιτικής υπευθυνότητας, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει το βάρος των δημόσιων χαρακτηρισμών που, όπως είπε, διαψεύστηκαν από τις εξελίξεις.

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Εξαγγέλλει παροχές χωρίς χρηματοδότηση

Η κ. Σδούκου, αναφερόμενη στις διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε ότι «από την περσινή ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έχουμε εξαγγελία για 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους που κοστίζει 1,5 δισ., έχουμε εξαγγελία μείωσης ΦΠΑ που κοστίζει 1,8 δισ. ετησίως, έχουμε και την υπόσχεση για 13η σύνταξη με κόστος 2,5 δισεκατομμύρια, την επαναφορά του ΕΚΑΣ με κόστος 540 εκατομμύρια και την αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων με κόστος 750 εκατομμύρια. Το συνολικό άθροισμα, ο λογαριασμός φτάνει 7 δισεκατομμύρια ευρώ, το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι ώρα να σταματήσει να κρύβεται, να σταματήσει να πετάει την μπάλα στην εξέδρα και να μας απαντήσει από πού θα βρει τα λεφτά. Θα κόψει κάποια παροχή; Θα αυξήσει τους φόρους; Θα βάλει καινούργιους; Γιατί τα χρήματα δεν εμφανίζονται από το πουθενά». Υπογράμμισε δε ότι «αυτή ακριβώς η πολιτική του ΠΑΣΟΚ είναι δείγμα λαϊκισμού, καθώς υπόσχονται χωρίς να έχουν εξασφαλίσει ότι οι πόροι υπάρχουν. Το ακριβώς αντίθετο κάνουμε εμείς που για ό,τι υποσχόμαστε, έχουμε εξασφαλισμένα τα χρήματα, καθώς πρώτα δημιουργούμε τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο και μετά κάνουμε εξαγγελίες» καταλήγοντας πως «χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συντάξεις χηρείας, μπορέσαμε να δεσμευτούμε για αυτές γιατί βρήκαμε τα χρήματα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, από την οποία μπήκαν στα ταμεία περίπου 500 εκατομμύρια και εν μέρει αξιοποιήθηκαν για την κάλυψη αυτού του πάγιου και δίκαιου αιτήματος».

Δεν στοχοποιούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά δεν κλείνουμε τα μάτια και στη δυσλειτουργία

Απαντώντας σε αιτιάσεις περί επίθεσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «δεν είναι στο στόχαστρο ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εμείς τον υποστηρίξαμε από την αρχή, θέλουμε να κάνει τη δουλειά του και τον ενισχύσαμε σε ό,τι μας ζητήθηκε. Ωστόσο, όταν υπάρχουν αρρυθμίες και δυσλειτουργίες, δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια, ούτε να μένουμε βουβοί και να μην τις σχολιάζουμε». Η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «δεν είναι ούτε λογικό, ούτε φυσιολογικό να μαθαίνουν μέλη της κυβέρνησης και βουλευτές από διαρροές ότι κατηγορούνται χωρίς να έχουν στα χέρια τους ένα κλητήριο θέσπισμα. Ούτε είναι δυνατόν να σέρνεται ως φήμη η υπόθεση επί μήνες. Ταυτόχρονα, αυτό το εκμεταλλεύτηκε με πολιτικά ανήθικο τρόπο η αντιπολίτευση βάζοντας στους ανθρώπους την ταμπέλα των υποδίκων, χωρίς η υπόθεσή τους να έχει κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Σήμερα, εννέα από αυτούς έχουν τις υποθέσεις τους στο αρχείο, για τόσο καιρό όμως ήταν δακτυλοδεικτούμενοι στις περιοχές τους, οι ίδιοι, οι οικογένειές τους και ο κοινωνικός τους περίγυρος γνώρισαν πρωτοφανή πίεση για κάτι που τελικά δεν υπήρχε. Σε αυτούς που τους βάλανε αυτή την ταμπέλα του υπόδικου από την πρώτη στιγμή, θα έχει ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το ελάχιστο πολιτικό θάρρος να ζητήσουν συγγνώμη;».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «μια ιδιαίτερα προβληματική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που ανεξαρτήτως αρχικών προθέσεων κατέληξε να επηρεάσει την πολιτική ζωή του τόπου».