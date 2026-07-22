ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο της Μαίρης Λίντα: «Υπηρέτησε το λαϊκό τραγούδι με συνέπεια και ήθος»

Τη σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ, με τον Τομέα-Δίκτυο Πολιτισμού του κόμματος και την υπεύθυνη ΚΤΕ Νάγια Γρηγοράκου να επισημαίνουν στη συλλυπητήρια ανακοίνωση τους ότι «υπηρέτησε το λαϊκό τραγούδι με συνέπεια και ήθος» και πως «μαζί με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα εμβληματικό “ζευγάρι-θρύλο” που με τις μελωδίες και τις ερμηνείες του σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή».

Εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους της, αναφέρουν ειδικότερα για τη Μαίρη Λίντα: «Συνέδεσε τη χαρακτηριστική της φωνή με σπουδαία τραγούδια χαρίζοντας μας αξέχαστες ερμηνείες. “Αναπολώ τα παλιά, μου λείπει το χειροκρότημα. Θέλω την αγάπη του κόσμου και το χειροκρότημα”. Σήμερα όλη η Ελλάδα χειροκροτά μια από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού. Η φωνή της περνά στην αιωνιότητα αλλά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μας, ώστε να μας θυμίζει ότι το λαϊκό τραγούδι κουβαλά την ιστορία και τον παλμό μιας ολόκληρης εποχής».