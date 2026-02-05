ΣΥΡΙΖΑ: Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο

Την πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας στην Χίο, ζητά με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και θέτει μία σειρά ερωτήματα.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σύμφωνα με το Λιμενικό, video δεν υπάρχει, διότι ‘η χρήση της κάμερας στο σκάφος του Λιμενικού δεν κρίθηκε αναγκαία’. Θα αλλάξει από σήμερα αυτό και δια παντός; Με ποιο σκεπτικό επιτρέπεται κάποιος, με κάποια δικά του κριτήρια, να αποφασίζει αν θα λειτουργούν οι κάμερες ή όχι, ενώ στα σκάφη της Frontex οι κάμερες είναι υποχρεωτικά ανοιχτές καθ’ όλη την διάρκεια των επιχειρήσεων; Θα δημοσιοποιηθούν οι συνομιλίες που έγιναν μέσω του υπηρεσιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος μεταξύ του συγκεκριμένου σκάφους και του κέντρου επιχειρήσεων του Λιμενικού την ώρα του συμβάντος; Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλούς πλεύσης και αποτροπής της σύγκρουσης από μεριάς του λιμενικού; Πώς θα το μάθουμε αυτό; Η ΕΔΕ διεξάγεται από το ίδιο το Λιμενικό, δηλαδή ελεγκτής και ελεγχόμενος ταυτίζονται. Είναι δυνατόν; Η Ελλάδα από το 2022 έχει καταδικαστεί τέσσερις φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Χρειάζεται ανεξάρτητη έρευνα».

Ακολούθως υπενθυμίζει ότι «Τα pushbacks είναι παράνομα και σκοτώνουν. Δεν υπάρχουν pushbacks ασφαλή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει την Ελλάδα για pushbacks».

Επικεντρώνοντας στον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη αναφέρει: «Ο υπουργός κ. Πλεύρης από την πρώτη στιγμή έβγαλε πόρισμα ότι η λέμβος των μεταναστών είναι αυτή που ευθύνεται για την πρόσκρουση και, μάλιστα, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όσους ζητούν να διερευνηθεί η υπόθεση ότι συντάσσονται με τους διακινητές. Ντροπή δηλαδή… Μόνο ντροπή! Αυτή η στάση υιοθετήθηκε από το σύνολο των στελεχών της ΝΔ. Τα ίδια επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνέντευξής του στο περιοδικό ‘Foreign Policy’. Ο κ. Πλεύρης, που επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης να τοποθετήσει στο υπουργείο Μετανάστευσης, είναι γνωστός για τις ακραίες απόψεις του. Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Πλεύρη δύο είναι οι τρόποι «αντιμετώπισης» της μετανάστευσης. Η ‘φύλαξη των συνόρων’ και τα ‘αντικίνητρα’. Όπως ο ίδιος εξηγούσε καταχειροκροτούμενος ‘η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχουν απώλειες και για να γίνω κατανοητός, αν δεν υπάρχουν νεκροί!’. Για τα ‘αντικίνητρα’ εξήγησε αναφερόμενος στους μετανάστες: ‘Όταν είσαι εδώ δεν θα υπάρχουν κοινωνικές παροχές, δεν θα μπορείς να φας, να πιείς, δεν θα μπορείς να πας στο νοσοκομείο. […] Πρέπει να περνάνε χειρότερα -από τις χώρες τους-. Η κόλαση πρέπει να φαντάζει παράδεισος σε αυτό που θα ζουν εδώ!’. Αυτόν διάλεξε ο κ. Μητσοτάκης, αυτόν διατηρεί στο υπουργείο».