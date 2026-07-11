Συγκλονίζει ο προπονητής της Άννας – Μαρίας: “Δεν πρόλαβε να ζήσει το όνειρο της, θα έπαιζε στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ”

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ μετά την είδηση του θανάτου της 15χρονης αθλήτριας του, Άννας Μαρίας Πανταζώνη σε τροχαίο δυστύχημα στην Θεσσαλονίκη.

Συντετριμμένος εμφανίστηκε ο προπονητής της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, Θανάσης Πατρικίδης που αποχαίρετησε την 15χρονη με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε πως λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία είχε ενημερώσει την Άννα-Μαρία πως υπολογιζόταν στα πλάνα της πρώτης ομάδας για τη νέα σεζόν.

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Η ανάρτηση του:

«Δε ξέρω πως μπορώ να βρω λόγια για να αποχαιρετήσω αυτό το αγγελούδι… ειλικρινά!!! Πάντα χαμογελαστή και ευδιάθετο κορίτσι! Ευγενική με εξαιρετικό χαρακτήρα!

Θα ήθελα μόνο να γνωρίζουν όλοι πως το ποδόσφαιρο για την Άννα-Μαρία ήταν κάτι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που πρόλαβα να της ανακοινώσω πως θα συνέχιζε μαζί μας στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ στη Α’ Εθνική γυναικών.

Οι κόποι της οικογένειας και της ίδιας ανταμείφθηκαν… πόση χαρά πήρε! Δυστυχώς δεν πρόλαβε να ζήσει τη συνέχεια του ονείρου της!

Κουράγιο και δύναμη να αντέξουν οι γονείς της και να τιμούμε όλοι τη μνήμη της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει! Καλό παράδεισο Άννα-Μαρία!»