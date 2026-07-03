Βουλιαγμένη: Ταχύπλοο σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες – Πώς σώθηκαν οι 4 επιβαίνοντες (βίντεο)

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής 3/7 όταν ξέσπασε φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης.

Στο ταχύπλοο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκαν στην ακτή. Ευτυχώς, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

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Πρόκειται για τρεις νεαρούς επιβάτες και τον καπετάνιο, που γλίτωσαν τα χειρότερα χάρη στην άμεση επέμβαση ιδιωτών και Λιμενικού.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της φωτιάς:

Στην περιοχή μετέβησαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής και δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ οι καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης είναι καλές, γεγονός που συνέβαλε στην έγκαιρη απομάκρυση των επιβαινόντων.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς στο ταχύπλοο σκάφος θα διενεργήσουν οι αρμόδιες αρχές.