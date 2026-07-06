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Χαλκιδική: Πνίγηκε 68χρονος Γερμανός τουρίστας στη παραλία Γερακίνη

H προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών

Χαλκιδική: Πνίγηκε 68χρονος Γερμανός τουρίστας στη παραλία Γερακίνη
Πηγή: EUROKINISSI
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, χθες (5/7) το απόγευμα, από την παραλία της Γερακινής, στη Χαλκιδική, 68χρονος Γερμανός τουρίστας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 68χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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