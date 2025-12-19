Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Περιοδεία στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες

Το πρόγραμμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Σωκράτης Φάμελλος: Περιοδεία στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να πραγματοποιήσει το επόμενο τριήμερο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Το πρόγραμμα του Σωκράτη Φάμελλου έχει ως εξής:

Σάββατο 20/12:

12.00 – Περιοδεία στην αγορά της Θεσσαλονίκης. (Η περιοδεία θα ξεκινήσει από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 76)

Δευτέρα 22/12

11.30 – Επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «’Αρσις» – (Πλάτωνος 4-6, Περαία).

12.30 – Επίσκεψη στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος – (Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά).

14.00 – Επίσκεψη στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη» – (Κλεάνθους 5 & Παπαναστασίου, Θεσσαλονίκη).

