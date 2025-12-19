Σωκράτης Φάμελλος: Περιοδεία στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες
Το πρόγραμμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να πραγματοποιήσει το επόμενο τριήμερο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.
Το πρόγραμμα του Σωκράτη Φάμελλου έχει ως εξής:
Σάββατο 20/12:
12.00 – Περιοδεία στην αγορά της Θεσσαλονίκης. (Η περιοδεία θα ξεκινήσει από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 76)
Δευτέρα 22/12
11.30 – Επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «’Αρσις» – (Πλάτωνος 4-6, Περαία).
12.30 – Επίσκεψη στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος – (Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά).
14.00 – Επίσκεψη στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη» – (Κλεάνθους 5 & Παπαναστασίου, Θεσσαλονίκη).
