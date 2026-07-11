Κύκλωμα αναβολικών: Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στην σύλληψη του αστυνομικού bodybuilder – Ποιος ο ρόλος της συντρόφου του

Μία μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ η εξάρθρωση κυκλώματος αναβολικών στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ένας 35χρονος αρχιφύλακας–bodybuilder και η 30χρονη σύντροφος του.

Η δράση των δύο αποκαλύφθηκε ύστερα από άρσεις απορρήτου επικοινωνιών, ενώ συμμετοχή στο κύκλωμα φαίνεται να έχει ακόμη ένα άτομο που συνελήφθη.

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Παράλληλα, κατηγορούνται επιπλέον 11 άτομα για επιμέρους αξιόποινες πράξεις που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο ακόμη αστυνομικοί και ιατρός δημόσιου νοσοκομείου.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί καταπολέμησης του ντόπινγκ και διάθεσης αναβολικών ουσιών, της φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Στη δικογραφία για το κύκλωμα αναβολικών στην Αττική περιλαμβάνονται ακόμη δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός. Πρόκειται για έναν 32χρονο ειδικό φρουρό της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και έναν 44χρονο αρχιφύλακα του Αστυνομικού Τμήματος Ιητών, καθώς και για έναν γιατρό του Νοσοκομείου αφροδίσιων και δερματικών νόσων «Ανδρέας Συγγρός». Οι τρεις φέρονται να ήταν χρήστες των παράνομων ουσιών.

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς bodybuilding και το προφίλ της 30χρονης

Ο 35χρονος αρχιφύλακας δημοσίευε συχνά φωτογραφίες από διαγωνισμούς bodybuilding, προπονήσεις και ταξίδια, τόσο στο εξωτερικό όσο και σε ελληνικά νησιά, όπως η Μύκονος, την οποία φαίνεται να επισκεπτόταν συχνά. Οι εικόνες αυτές, σύμφωνα με τις αρχές, συνέβαλαν στη χαρτογράφηση του τρόπου ζωής του και στην τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Η 30χρονη σύντροφος του αρχιφύλακα είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διαθέτει περίπου 20.000 ακολούθους στο Instagram. Στις αναρτήσεις της εμφανίζεται να επιδεικνύει το σώμα της, αλλά και να γυμνάζεται μαζί με τον 35χρονο σε γυμναστήρια.

Κύκλωμα αναβολικών: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

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Για την αποδόμηση της δράσης τους πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες χθες (9 Ιουλίου 2026), αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν -3- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, ενώ ακόμη ένα αλλοδαπό μέλος αναζητείται στο εξωτερικό.

Παράλληλα, κατηγορούνται επιπλέον -11- άτομα για επιμέρους αξιόποινες πράξεις που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο ακόμη αστυνομικοί και ιατρός δημόσιου νοσοκομείου.

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Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί καταπολέμησης του ντόπινγκ και διάθεσης αναβολικών ουσιών, της φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, προηγήθηκε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, η οποία ξεκίνησε έπειτα από αξιολόγηση καταγγελίας και κατά τη διάρκειά της αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία καθώς και δεδομένα που προέκυψαν από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών πράξεων και αστυνομικών ενεργειών.

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Από τη συνδυαστική αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική ομάδα, με αποκλειστικό σκοπό την προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση και πώληση αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα οικονομικά οφέλη.

Ειδικότερα, διακριβώθηκε ότι το αλλοδαπό μέλος της οργάνωσης εισήγαγε τις παράνομες ουσίες από το εξωτερικό, ενώ από κοινού με συλληφθέν μέλος διαχειρίζονταν τους χώρους αποθήκευσης. Στη συνέχεια, οι ουσίες διακινούνταν είτε απευθείας σε ενδιαφερόμενους αγοραστές είτε μέσω του αστυνομικού- μέλους της οργάνωσης και της συνεργού του. Οι τελευταίοι, οι οποίοι είχαν αναπτύξει και ξεχωριστό δίκτυο πελατών, αναλάμβαναν την προώθηση των προϊόντων, την ενημέρωση των αγοραστών για τη χρήση τους, την είσπραξη των χρημάτων και τη διαχείριση των παράνομων εσόδων.

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Οι παραδόσεις πραγματοποιούνταν με δια ζώσης συναντήσεις ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, ενώ οι πληρωμές γίνονταν με τραπεζικές καταθέσεις ή μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών άμεσων μεταφορών χρημάτων.

Μάλιστα, όπως προέκυψε, τον Μάιο του 2026, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους, μετά από διεθνή επιχείρηση υπό το συντονισμό της Europol για την αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής. Ειδικότερα, προχώρησαν σε αύξηση των μέτρων αντιπαρακολούθησης που εφάρμοζαν και αναζήτησαν νέες πηγές προμήθειας των παράνομων προϊόντων, συνεχίζοντας ωστόσο αδιάλειπτα την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-111.720- δισκία αναβολικών ουσιών,

-7.985- φιαλίδια αναβολικών ουσιών,

-8.346- φιαλίδια βακτηριοστατικού νερού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενέσιμων σκευασμάτων,

συσκευή εκτόξευσης ειδικού τύπου (όπλο),

-10- αβολίδωτα φυσίγγια,

-4- χειροβομβίδες κρότου-λάμψης,

-3- χειροβομβίδες καπνού τύπου CS,

μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Από την έως τώρα καταγραφή και αξιολόγηση των κατασχεθέντων αναβολικών ουσιών και φαρμακευτικών σκευασμάτων, σε συνδυασμό με τα ερευνητικά δεδομένα της υπόθεσης και στοιχεία της αγοράς, εκτιμάται ότι η συνολική αξία τους ανέρχεται περίπου στις -500.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.