Ryanair: Νέο βίντεο με τον κατεστραμμένο κινητήρα του αεροσκάφους – H πτήση-θρίλερ έγινε θέμα στα διεθνή ΜΜΕ

Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν σε αεροσκάφος της Ryanair, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό τη Γερμανία, όταν παράθυρο της καμπίνας αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το σοβαρό αυτό περιστατικό έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης, δεδομένης της κρισιμότητάς του αλλά και του μεγέθους της αεροπορικής εταιρείας.

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Την ίδια ώρα ένα νέο βίντεο από το σπασμένο κινητήρα του αεροσκάφους βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο, καταγράφεται ένα σπασμένο πτερύγιο του κινητήρα και ζημιές στο εξωτερικό μέρος του αεροσκάφους, πριν καταλήξει στο κατεστραμμένο παράθυρο.

Εξαιτίας της βίαιης αποσυμπίεσης που προκλήθηκε, ένας 61χρονος επιβάτης αναρροφήθηκε με αποτέλεσμα το μισό του σώμα να βρεθεί εκτός του αεροσκάφους.

Ο άνδρας σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση και ηρωική επέμβαση των συνεπιβατών του.

Το χρονικό της πτήσης-θρίλερ

Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής (10.07) στην πτήση FR1879. Βάσει των δεδομένων της πλατφόρμας καταγραφής πτήσεων AirNav Radar, το αεροσκάφος τύπου Boeing 737-8AS, ηλικίας 18 ετών, απογειώθηκε στις 05:57 τοπική ώρα. Ενώ βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 16.000 ποδιών, υποχρεώθηκε σε αναστροφή.

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Όπως καταγράφεται σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, μεταλλικά θραύσματα που αποκολλήθηκαν από τον κατεστραμμένο κινητήρα του αεροπλάνου έπληξαν την άτρακτο, προκαλώντας τη θραύση του παραθύρου της καμπίνας δίπλα στα καθίσματα, περίπου 30 με 40 λεπτά μετά την απογείωση. Local media in Greece reported ‌that a piece of engine broke off and smashed a window, causing the cabin to decompress.



Ryanair said in a statement that the plane had to emergency land 'when a passenger window dislodged inflight'. pic.twitter.com/qHtMswGvj2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 10, 2026

Η απότομη μεταβολή της πίεσης δημιούργησε σφοδρή αναρρόφηση, παρασύροντας τον 61χρονο Σέρβο υπήκοο που καθόταν στο συγκεκριμένο σημείο, ο οποίος βρέθηκε έξω από το παράθυρο μέχρι το ύψος των ώμων.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την καμπίνα

Επιβάτιδα της πτήσης, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, μετέφερε το κλίμα πανικού που επικράτησε, σημειώνοντας πως το αεροπλάνο πετούσε με σπασμένο παράθυρο για περισσότερο από μισή ώρα.

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«Οι περισσότεροι είχαν κοιμηθεί, είχαμε κλείσει τα μάτια. Ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο. Καταλάβαμε κατευθείαν ότι υπήρξε αποσυμπίεση, χάσαμε έδαφος.

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Ουρλιαχτά, τσιρίδες, φωνές… δεν καταλάβαμε τι έγινε, εγώ νόμιζα προς στιγμήν ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος, από χαζομάρα, την πόρτα κινδύνου… κατευθείαν έπεσαν οι μάσκες, δεν καταλαβαίναμε, είχε μία μυρωδιά έντονη. Οι κοπέλες, οι αεροσυνοδοί τα έχασαν, ούρλιαζε ο κόσμος μέσα, ένας πανικός απίστευτος», ανέφερε.

Μια άλλη επιβάτιδα, η οποία βρισκόταν στα πίσω καθίσματα και δεν είχε άμεση ορατότητα στο σημείο, περιέγραψε αργότερα την κατάσταση του τραυματισμένου άνδρα. «Είχε αίματα στο κεφάλι. Λιποθύμησε πολλές φορές», σημείωσε.

Η πρώτη μάρτυρας εξήγησε επιπλέον τις δραματικές προσπάθειες των επιβατών να κρατήσουν τον 61χρονο εντός του αεροσκάφους.

«Κάποιες κοπελιές που ήταν δίπλα στον Σέρβο επιβάτη τον αρπάξανε, ευτυχώς δεν είχε βγάλει ζώνη, είχε ξεπεράσει σχεδόν μέχρι τους ώμους έξω από το παράθυρο.

Το κεφάλι του όλο ήταν έξω, ο αυχένας, οι ώμοι, τον τραβούσαν οι κοπελιές που ήταν από δίπλα και κάποιοι γιατροί που ήταν μέσα να παράσχουν κάποιες βοήθειες στον άνθρωπο. Είχε τις αισθήσεις του, αυτό ήταν το θετικό».

Η ίδια πρόσθεσε πως κατά την επιστροφή προς τη Θεσσαλονίκη, η αγωνία εντάθηκε λόγω της απουσίας ενημέρωσης. «Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι μας φαινόταν τουλάχιστον, αισθανόμασταν ότι δεν υπήρχε ενημέρωση, τα είχαν χάσει».

Αναγκαστική προσγείωση και έναρξη ερευνών

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους εφάρμοσε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, αιτήθηκε άδεια για επείγουσα προσγείωση και επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια 1 ώρα και 13 λεπτά μετά την απογείωσή του.

Την ίδια ώρα, το πλήρωμα καμπίνας κατέβαλλε προσπάθειες να ελέγξει την κατάσταση και να καθησυχάσει τους επιβάτες.

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, ο 61χρονος Σέρβος υπέστη τραύματα στον αυχένα, εκδορές και εγκαύματα, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, διατηρώντας ωστόσο τις αισθήσεις του.

Παράλληλα, μια έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, από όπου και αποχώρησε σύντομα, καθώς είναι καλά στην υγεία της.

Όπως μεταδίδει το CNN, για το συμβάν έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) ανακοίνωσε ότι θα συνδράμει στις ανακρίσεις.

Η ανακοίνωση της Ryanair

«Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό».

«Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε καθυστέρηση, επιστρατεύτηκε ένα αεροσκάφος αντικατάστασης για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:53 το πρωί τοπική ώρα», δήλωσε στην Daily Mail εκρπρόσωπος της εταιρείας.