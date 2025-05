Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε συγχαρητήρια στον Νικούσορ Νταν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτησή του: «Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας για την ευημερία και τη σταθερότητα της περιοχής μας».

Warm congratulations to @NicusorDanRO on winning the Romanian presidential elections. I look forward to working with you to further strengthen the ties between Greece and Romania for the prosperity and stability of our region.