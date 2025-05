“Πάγωσαν” οι ΗΠΑ με την είδηση ότι ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, ο οποίος έχει αναπτυχθεί σε επιθετική μορφή και έχει κάνει μετάσταση στα οστά.

Το γραφείο Τύπου του 82χρονου πρώην προέδρου των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη διάγνωση μετά από ιατρικές εξετάσεις λόγω αυξανόμενων προβλημάτων με την ούρηση. Ο πρόεδρος Μπάιντεν και η οικογένειά του εξετάζουν ήδη τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

